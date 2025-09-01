Secciones
Según explicó, ambos fijaron reglas claras para evitar conflictos y sostener un vínculo saludable.

Julieta Poggio explicó cuál es su regla más importante para tener una relación abierta
Hace 1 Hs

Julieta Poggio contó en el programa de Juana Viale que desde hace un año mantiene una relación abierta con su pareja. Según explicó, ambos fijaron reglas claras para evitar conflictos y sostener un vínculo saludable. La condición más importante es que, pese a la libertad, siempre se elijan mutuamente como prioridad.

Durante la entrevista, la ex “Gran Hermano” detalló que la regla principal consiste en ser siempre la primera opción del otro. Esto significa compartir las citas y los momentos más importantes de la relación. Para ella, perder esa prioridad sería comparable a una infidelidad.

El secreto de Juli Poggio para una relación abierta

Julieta Poggio explicó cómo lleva esas reglas a la práctica en su día a día. Contó que en un evento puede darse “unos besitos”, pero que lo importante lo comparte solo con su novio. Aclaró que son pequeños “permitidos” y que prefieren no detallarse lo que sucede, más que nada porque ella es una figura pública y suele llamar la atención.

Al hablar de los celos, la actriz fue directa y aseguró que no son un problema en su relación. Destacó que ambos tienen mucha seguridad personal y eso fortalece el vínculo. Según expresó, la verdadera confianza radica en saber que podrían elegir a cualquiera, pero siempre deciden volver a elegirse entre ellos.

Cómo es la relación abierta de Julieta Poggio

Poggio definió el vínculo como un lazo de complicidad más allá del amor romántico: “Tengo como una relación de mejores amigos, es muy lindo, muy divertido y siento que no tiene vuelta atrás. Aprendí a amar así, tan libremente y tan sincero, que es un camino de ida”.

Para el final de la entrevista, la influencer expresó que su visión sobre las relaciones: “Yo creo que sí, que es generacional. A mí me pasa que aprendí a vivirlo de esta manera, y no podría hacerlo distinto”. Juana Viales culminó reconociendo lo valioso de su relación aunque le parece demasiado dificil.

