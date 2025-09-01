Julieta Poggio explicó cuál es su regla más importante para tener una relación abierta

El secreto de Juli Poggio para una relación abierta

Julieta Poggio explicó cómo lleva esas reglas a la práctica en su día a día. Contó que en un evento puede darse “unos besitos”, pero que lo importante lo comparte solo con su novio. Aclaró que son pequeños “permitidos” y que prefieren no detallarse lo que sucede, más que nada porque ella es una figura pública y suele llamar la atención.