Qué es la fibrobroncoscopia y por qué es clave para la operación de Thiago Medina

El estado de salud de Thiago Medina continúa siendo delicado tras el accidente que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre, cuando su moto chocó contra un auto en Moreno. Desde entonces, el exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde recibe atención permanente del equipo médico.