Qué es la fibrobroncoscopia y por qué es clave para la operación de Thiago Medina

El estado de salud de Thiago Medina continúa siendo delicado tras el accidente que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre, cuando su moto chocó contra un auto en Moreno. Desde entonces, el exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde recibe atención permanente del equipo médico.
En un nuevo parte difundido ayer, los profesionales informaron que el joven será sometido a una cirugía torácica en los próximos días. Antes de la intervención, le realizarán un estudio llamado fibrobroncoscopia, que resulta clave para evaluar el estado de sus vías respiratorias y descartar complicaciones graves.
¿Qué es la fibrobroncoscopia?
La fibrobroncoscopia —también conocida como broncoscopía flexible— es un procedimiento médico que permite observar el interior de la tráquea y los bronquios mediante un tubo delgado y flexible llamado broncoscopio, equipado con una cámara y una luz. Se introduce a través de la nariz o la boca del paciente, generalmente bajo anestesia local y con sedación leve.
Este estudio es útil para diagnosticar infecciones, obstrucciones, hemorragias o tumores, así como para tomar muestras de tejido (biopsias) y retirar secreciones o cuerpos extraños. En el caso de Thiago, el objetivo es identificar posibles restos de huesos que podrían haber perforado algún órgano tras las fracturas de costillas que sufrió en el choque.
Aunque puede causar molestias temporales como tos o ronquera, la fibrobroncoscopia es un procedimiento seguro y de baja complejidad que suele realizarse de manera ambulatoria. Sin embargo, en contextos críticos como el del joven, se convierte en una herramienta diagnóstica fundamental para garantizar que la cirugía pueda realizarse sin riesgos adicionales.
El equipo médico continuará evaluando la evolución de Thiago Medina y emitirá nuevos partes en los próximos días. Sus familiares y seguidores se mantienen atentos y piden cadenas de oración para su pronta recuperación.