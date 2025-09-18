Secciones
Las tres “C” para mejorar la calidad de vida ante el Alzheimer

Para retrasar los síntomas de la enfermedad, es fundamental ejercitar la memoria con actividades que representen un desafío.

Hace 1 Hs

En septiembre se celebra el Mes del Alzheimer y con él las campañas de concientización buscan informar sobre las posibilidades para prevenir la enfermedad y para tener una mejor calidad de vida, en caso de tener el diagnóstico. En este último caso, hay tres puntos clave que los especialistas recomiendan tener en cuenta para vivir en mejores condiciones.

En Argentina se estima que el Alzheimer representa la quinta causa de muerte y, aunque no hay estadísticas oficiales, entre 300.000 y 400.000 personas padecen la enfermedad. Un diagnóstico de Alzheimer puede cambiar la estructura de vida de una persona y de su entorno, pero en los últimos años creció y se popularizaron más los métodos de cuidado, así como los grupos de contención.

Alzheimer: las tres “C” que recomiendan los especialistas

Pese a que el Alzheimer no tiene cura, los especialistas señalan que hay formas de hacer que sus síntomas más complejos se retrasen. La estimulación neurocognitiva es fundamental para que la mente permanezca activa y no pierda capacidades. El neurólogo Iván Iniesta López indica que hay tareas cotidianas que pueden ayudar. Cuando habla de tres “C”, hace referencias a: crucigramas, compañías y caminar.

El neurólogo señala que la primera nos obliga a pensar y supone un esfuerzo por parte de la mente necesario para mantener la actividad cognitiva. La segunda “C” hace referencia a la compañía, esencial para el estado de ánimo y la socialización del paciente. Por último, la caminata es necesaria para mantener el cuerpo activo, una capacidad que no puede descuidarse.

Juegos para estimular la mente y prevenir Alzheimer

Objetos en el lugar

Se trata de una actividad que resulta familiar para el paciente. Se presentan imágenes de diversos objetos que pueden estar en una casa y la persona debe ubicarlas en las habitaciones en las que correspondería que estén. Por ejemplo, una botella –en la cocina heladera–, una escoba –en el sector del lavadero– o una almohada –en la habitación–.

Vestimenta

Una persona debe crear muchas figuras entre las que debe haber una del cuerpo de una persona y muchas de diferentes prendas de ropa, con diferentes estilos, para diferentes ocasiones. Se debe dar una consigna al paciente para que vista la figura según una ocasión determinada –por ejemplo, para ir a una cena familiar– y la persona debe elegir lo más adecuado. Se trata de una actividad que activa la memoria procedimental, la planificación y el esquema corporal.

