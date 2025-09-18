Las tres “C” para mejorar la calidad de vida ante el Alzheimer

Una persona debe crear muchas figuras entre las que debe haber una del cuerpo de una persona y muchas de diferentes prendas de ropa, con diferentes estilos, para diferentes ocasiones. Se debe dar una consigna al paciente para que vista la figura según una ocasión determinada –por ejemplo, para ir a una cena familiar– y la persona debe elegir lo más adecuado. Se trata de una actividad que activa la memoria procedimental, la planificación y el esquema corporal.