Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

La carrera de Tomás Cuello, surgido en Atlético y hoy figura de Atlético Mineiro, quedó momentáneamente en pausa tras sufrir una durísima lesión en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El futbolista de 25 años, que debutó profesionalmente en el “Decano” antes de dar el salto al fútbol brasileño, se retiró entre lágrimas del empate 2-2 contra Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz. El incidente ocurrió promediando el primer tiempo, cuando al despejar una pelota su tobillo izquierdo quedó trabado en el césped, provocando una torsión escalofriante.
Horas después, el club brasileño difundió un comunicado oficial que confirmó lo peor: los estudios realizados en un hospital alemán de la capital boliviana revelaron una fractura de peroné con ruptura de ligamentos en el tobillo izquierdo. El parte médico añadió que la lesión requerirá cirugía y un proceso de recuperación prolongado.
La noticia impactó de inmediato en Brasil y también en Tucumán, donde Cuello dejó una huella como uno de los juveniles más prometedores del “Decano". En redes sociales, hinchas de Atlético multiplicaron los mensajes de apoyo y aliento al delantero, que había logrado consolidarse en Mineiro.
El club brasileño ya planifica la operación y los tiempos de rehabilitación, mientras tanto el futbolista deberá afrontar una etapa difícil en su carrera. La imagen de su salida llorando del campo de juego resume la magnitud de la lesión que conmueve tanto a Atlético Mineiro como a los seguidores tucumanos que aún lo recuerdan con cariño.