Secciones
DeportesFútbol

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro confirmó que el delantero tucumano será operado tras la grave lesión sufrida en la Copa Sudamericana frente a Bolívar.

Tomás Cuello se lesionó en el partido entre Atlético Mineiro y Bolívar. Tomás Cuello se lesionó en el partido entre Atlético Mineiro y Bolívar.
Hace 2 Hs

La carrera de Tomás Cuello, surgido en Atlético y hoy figura de Atlético Mineiro, quedó momentáneamente en pausa tras sufrir una durísima lesión en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El futbolista de 25 años, que debutó profesionalmente en el “Decano” antes de dar el salto al fútbol brasileño, se retiró entre lágrimas del empate 2-2 contra Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz. El incidente ocurrió promediando el primer tiempo, cuando al despejar una pelota su tobillo izquierdo quedó trabado en el césped, provocando una torsión escalofriante.

Horas después, el club brasileño difundió un comunicado oficial que confirmó lo peor: los estudios realizados en un hospital alemán de la capital boliviana revelaron una fractura de peroné con ruptura de ligamentos en el tobillo izquierdo. El parte médico añadió que la lesión requerirá cirugía y un proceso de recuperación prolongado.

La noticia impactó de inmediato en Brasil y también en Tucumán, donde Cuello dejó una huella como uno de los juveniles más prometedores del “Decano". En redes sociales, hinchas de Atlético multiplicaron los mensajes de apoyo y aliento al delantero, que había logrado consolidarse en Mineiro.

El club brasileño ya planifica la operación y los tiempos de rehabilitación, mientras tanto el futbolista deberá afrontar una etapa difícil en su carrera. La imagen de su salida llorando del campo de juego resume la magnitud de la lesión que conmueve tanto a Atlético Mineiro como a los seguidores tucumanos que aún lo recuerdan con cariño.

Temas Copa SudamericanaBoliviaClube Atlético MineiroTomás CuelloSeptember
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Indignación en el fútbol brasileño: la hija de un reconocido arquero de Atlético Mineiro habría sido acosada a la salida del estadio

Indignación en el fútbol brasileño: la hija de un reconocido arquero de Atlético Mineiro habría sido acosada a la salida del estadio

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
2

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
3

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?
6

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Más Noticias
Briatore reveló un llamado de Checo Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Comentarios