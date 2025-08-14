 Sudamericana: así fue el gol de Tomás Cuello que dejó contra las cuerdas a Godoy Cruz
Sudamericana: así fue el gol de Tomás Cuello que dejó contra las cuerdas a Godoy Cruz

El ex Atlético Tucumán aprovechó un error del arquero mendocino y marcó el empate para Atlético Mineiro, que luego selló la victoria en el final.

Hace 2 Hs

Godoy Cruz se quedó sin premio en su visita a Belo Horizonte, en un partido que tuvo un cierre electrizante. El equipo mendocino había comenzado ilusionando con un golazo de Santino Andino, pero el local reaccionó y encontró el empate gracias a Tomás Cuello, quien no perdonó ante una floja salida de Franco Petroli. Cuando parecía que el empate quedaba sellado, apareció Hulk para inclinar la balanza a favor de Atlético Mineiro.

La noche había arrancado bien para el "Tomba". Bajo las órdenes de Walter Ribonetto, que debutaba en el banco tras la salida de Esteban Solari, el conjunto argentino mostró solidez y criterio en el manejo de la pelota. Andino abrió el marcador con un derechazo inatajable que se coló en el ángulo, obligando al arquero Everson a mirar cómo el balón se metía.

En la segunda mitad, el entrenador brasileño Cuca movió el banco y cambió la historia. A los 22 minutos, un desborde por la izquierda terminó en una mala salida de Petroli. La pelota quedó servida y Tomás Cuello, ex jugador de Atlético Tucumán, apareció por detrás de todos para empujarla con el arco vacío, estableciendo el 1-1 y reavivando a la hinchada local.

El golpe anímico fue evidente, aunque Godoy Cruz tuvo la victoria en los pies de Rasmussen, cuyo remate de volea se fue apenas desviado. En la jugada siguiente, Atlético Mineiro liquidó el pleito: una contra rápida terminó con una asistencia de Reiner para Hulk, que definió cruzado. Ahora, el "Tomba" deberá ganar en Mendoza por dos goles para pasar de ronda o por uno para forzar los penales, en la revancha de la Copa Sudamericana.

Temas Copa SudamericanaClub Deportivo Godoy Cruz Asociación Atlética Argentinos JuniorsCuyoClube Atlético MineiroTomás CuelloArgentinaGodoy Cruz
