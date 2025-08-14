Sudamericana: así fue el gol de Tomás Cuello que dejó contra las cuerdas a Godoy Cruz

Godoy Cruz se quedó sin premio en su visita a Belo Horizonte, en un partido que tuvo un cierre electrizante. El equipo mendocino había comenzado ilusionando con un golazo de Santino Andino, pero el local reaccionó y encontró el empate gracias a Tomás Cuello, quien no perdonó ante una floja salida de Franco Petroli. Cuando parecía que el empate quedaba sellado, apareció Hulk para inclinar la balanza a favor de Atlético Mineiro.