Secciones
DeportesMotores

Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

El asesor de Alpine contó que el mexicano lo consultó por una butaca en el equipo francés, pero finalmente su futuro quedó sellado en Cadillac.

Briatore reveló que Checo Pérez lo llamó para pedirle el asiento de Colapinto. Briatore reveló que "Checo" Pérez lo llamó para pedirle el asiento de Colapinto.
Hace 15 Min

Flavio Briatore, empresario italiano y asesor de Alpine, sorprendió al revelar una conversación inesperada con Sergio “Checo” Pérez. Según relató el directivo de 75 años, el piloto mexicano lo llamó para interiorizarse sobre los planes de la escudería francesa de cara a la próxima temporada de Fórmula 1.

Durante la charla, Pérez le preguntó “cuáles eran nuestros planes” y le confesó que estaba cerca de llegar a otra escudería. “No pude ofrecerle nada en este momento”, explicó Briatore, dejando claro que Alpine busca mantener la estabilidad de su dupla de pilotos, lo que involucra también a Franco Colapinto. “En condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, señaló.

El contacto con "Checo" no fue la única gestión reciente de Briatore. El italiano reveló que también negoció con Toto Wolff, director de Mercedes, para sumar a Valtteri Bottas. Incluso reconoció que esas conversaciones se dieron “un par de veces”, una de ellas durante la clasificación del Gran Premio de Silverstone. Sin embargo, Bottas, al igual que Pérez, será parte de Cadillac en 2026.

Respecto al presente y futuro de Alpine, Briatore sostuvo que el equipo “necesita estabilidad” y reafirmó la inversión realizada en el proyecto que tiene como protagonista al argentino Franco Colapinto. Con mirada autocrítica pero optimista, afirmó: “Estamos invirtiendo mucho”.

De esta manera, pese al intento de Checo Pérez por explorar la chance de un asiento en Alpine, su camino ya quedó marcado: será piloto de Cadillac en la próxima temporada de Fórmula 1.

Temas Sergio PérezFórmula 1Red BullFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 TeamCadillac Formula 1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

El veto de Milei sobre los ATN sería rechazado hoy en el Senado

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Comentarios