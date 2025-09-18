Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

El contacto con "Checo" no fue la única gestión reciente de Briatore. El italiano reveló que también negoció con Toto Wolff, director de Mercedes, para sumar a Valtteri Bottas. Incluso reconoció que esas conversaciones se dieron “un par de veces”, una de ellas durante la clasificación del Gran Premio de Silverstone. Sin embargo, Bottas, al igual que Pérez, será parte de Cadillac en 2026.