Briatore reveló un llamado de "Checo" Pérez por la butaca de Colapinto en Alpine

Flavio Briatore, empresario italiano y asesor de Alpine, sorprendió al revelar una conversación inesperada con Sergio “Checo” Pérez. Según relató el directivo de 75 años, el piloto mexicano lo llamó para interiorizarse sobre los planes de la escudería francesa de cara a la próxima temporada de Fórmula 1.
Durante la charla, Pérez le preguntó “cuáles eran nuestros planes” y le confesó que estaba cerca de llegar a otra escudería. “No pude ofrecerle nada en este momento”, explicó Briatore, dejando claro que Alpine busca mantener la estabilidad de su dupla de pilotos, lo que involucra también a Franco Colapinto. “En condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, señaló.
El contacto con "Checo" no fue la única gestión reciente de Briatore. El italiano reveló que también negoció con Toto Wolff, director de Mercedes, para sumar a Valtteri Bottas. Incluso reconoció que esas conversaciones se dieron “un par de veces”, una de ellas durante la clasificación del Gran Premio de Silverstone. Sin embargo, Bottas, al igual que Pérez, será parte de Cadillac en 2026.
Respecto al presente y futuro de Alpine, Briatore sostuvo que el equipo “necesita estabilidad” y reafirmó la inversión realizada en el proyecto que tiene como protagonista al argentino Franco Colapinto. Con mirada autocrítica pero optimista, afirmó: “Estamos invirtiendo mucho”.
De esta manera, pese al intento de Checo Pérez por explorar la chance de un asiento en Alpine, su camino ya quedó marcado: será piloto de Cadillac en la próxima temporada de Fórmula 1.