La fuerte reflexión de Flavio Briatore por el bajo rendimiento de Alpine en la Fórmula 1

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, brindó un diagnóstico crudo sobre la realidad del equipo en Fórmula 1. Aunque se mostró optimista con el futuro gracias al apoyo de Renault y la llegada de un motor Mercedes en 2026, admitió que la actualidad es preocupante.
El equipo acumula apenas 20 puntos en el Mundial de Constructores y está último. “El nuevo CEO está muy entusiasmado con Alpine. Renault quiere seguir en la Fórmula 1”, destacó Briatore, quien subrayó que el compromiso institucional sigue firme pese al mal momento deportivo.
El dirigente también hizo autocrítica respecto a la política de actualizaciones del monoplaza. Reconoció que no implementar mejoras desde el inicio de la temporada fue un error y que ahora lo están pagando caro.
Para revertir la situación, Alpine incorporó a Steve Nielsen como director general y trabaja en el proyecto del coche 2026. “Necesitamos mejores resultados, eso es lo que debemos demostrar el año que viene”, advirtió Briatore.
La apuesta al futuro
Con Mercedes como proveedor de motores y una estructura renovada, Alpine buscará dar el salto en 2026. “Queremos olvidarnos de este año rápidamente”, aseguró Briatore, confiado en que la nueva etapa marcará un cambio radical.