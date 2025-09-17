Toto Wolff sorprendió en la previa de Bakú: “No podemos dejar de lado a Alpine”

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, dejó una declaración que generó expectativa en el paddock de la Fórmula 1 y que ilusiona particularmente a Franco Colapinto y a todo el entorno de Alpine.
Wolff, de 53 años, ex piloto y actual responsable de la escudería alemana, advirtió que Alpine -último en el Campeonato de Constructores 2025- será un rival a seguir de cerca cuando en 2026 comience a utilizar las unidades de potencia fabricadas por Mercedes. “No los podemos dejar de lado. Cuando un equipo está tan atrás en el campeonato, recibe un 30% más de tiempo en el túnel de viento”, explicó, en referencia al reglamento de ATR (Aerodynamic Testing Restriction) que premia con mayor tiempo de desarrollo a los equipos más rezagados.
La proyección cobra relevancia porque Mercedes será proveedor de motores no solo para Alpine, sino también para McLaren y Williams. Sobre este punto, Wolff señaló: “Necesitamos un chasis competitivo, porque todos nuestros clientes usarán el mismo motor”.
Más allá del presente adverso de Alpine, Wolff aseguró que el futuro de la categoría es cada vez más equilibrado: “Tal como está la Fórmula 1 hoy, con las regulaciones actuales, cualquiera puede tener éxito”.
Un mensaje que ilusiona en Enstone y que suma confianza a Colapinto, joven piloto argentino ligado al proyecto Alpine.