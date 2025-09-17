Toto Wolff sorprendió en la previa de Bakú: “No podemos dejar de lado a Alpine”

Wolff, de 53 años, ex piloto y actual responsable de la escudería alemana, advirtió que Alpine -último en el Campeonato de Constructores 2025- será un rival a seguir de cerca cuando en 2026 comience a utilizar las unidades de potencia fabricadas por Mercedes. “No los podemos dejar de lado. Cuando un equipo está tan atrás en el campeonato, recibe un 30% más de tiempo en el túnel de viento”, explicó, en referencia al reglamento de ATR (Aerodynamic Testing Restriction) que premia con mayor tiempo de desarrollo a los equipos más rezagados.