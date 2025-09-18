A qué hora y cómo ver el debut de Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Marcelo Tinelli, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, da un paso audaz al unirse a la plataforma Carnaval Stream con un nuevo formato digital. Acompañado de su familia y otras personalidades del espectáculo, el conductor busca atraer tanto a su público de siempre como a nuevas audiencias. Este proyecto, que combina entretenimiento, humor y actualidad, marca un giro significativo en su carrera.
La propuesta de Tinelli ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. Con un enfoque en la interactividad y la inmediatez de las plataformas digitales, el programa promete ser una experiencia fresca y diferente. Esta iniciativa demuestra su interés por explorar nuevas formas de comunicación y mantener su relevancia en el cambiante mundo del entretenimiento.
A qué hora y cuándo se estrena “Estamos de Paso”, el nuevo stream de Tinelli
El nuevo programa del conductor de Showmatch, Estamos de Paso, se estrena el martes 23 de septiembre a las 20:00. El ciclo, que será transmitido a través de la plataforma Carnaval Stream, estará bajo la conducción de Federico Hoppe, un colaborador histórico de Tinelli en sus proyectos más exitosos. Este lanzamiento marca el debut de la nueva propuesta digital del reconocido presentador.
Según la información que trascendió, el programa tendrá una frecuencia de dos emisiones por semana. Ocupará un lugar destacado en la grilla nocturna de Carnaval Stream a partir de este mes, consolidando la presencia de Tinelli en el ámbito del streaming y generando gran expectativa entre su audiencia.
Quiénes acompañan a Marcelo Tinelli en "Estamos de Paso" y cómo ver el stram
En esta nueva etapa de su carrera, Marcelo Tinelli se encuentra acompañado por un equipo que incluye a su familia y amigos cercanos. Su primo, Luciano "El Tirri", así como sus hijas Juanita y Candelaria Tinelli, forman parte del proyecto, aportando un costado más íntimo a la propuesta. Esta cercanía familiar promete mostrar una faceta diferente del reconocido conductor.
Además de su familia, Tinelli contará con un elenco de reconocidos actores y personalidades de la televisión. Nombres como Pachu Peña, Federico Bal y Sabrina Rojas se unen al equipo, junto a Carla Conte, Iván Ramírez y Sebastián Almada, quienes aportarán el humor característico de los ciclos liderados por el presentador. La participación de estas figuras fue confirmada por el propio Tinelli a través de imágenes promocionales, consolidando un equipo de lujo para este nuevo proyecto digital.
El conductor de Showmatch se suma a una lista de figuras de alto perfil que ya forman parte de la grilla de Carnaval Stream. Personalidades como Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Mariana Brey y Alejandro Fantino ya tienen su espacio en la plataforma, lo que convierte a Carnaval Stream en un punto de encuentro para diversas audiencias y estilos. Para ver Estamos de Paso y el resto del contenido, los usuarios pueden acceder al canal oficial de YouTube de la plataforma o descargar su aplicación móvil, disponible para dispositivos iOS y Android.