Secciones
Mundo

Guardianes de la noche arrasa en taquilla y El cautivo de Amenábar debuta con más de un millón de euros

La esperada película sobre Cervantes logra un sólido estreno en España.

Alejandro Amenábar dirige a Julio Peña, como Miguel de Cervantes en 'El cautivo' Alejandro Amenábar dirige a Julio Peña, como Miguel de Cervantes en 'El cautivo'
Hace 2 Hs

El cine español y el anime japonés han protagonizado un fin de semana histórico en taquilla. Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita ha irrumpido con fuerza en España y a nivel global, pero la atención también está puesta en El cautivo, el nuevo largometraje de Alejandro Amenábar, que ha conseguido un estreno destacado pese a la competencia.

'El cautivo', el nuevo desafío de Amenábar

La película de Amenábar, protagonizada por Julio Peña, se adentra en el siglo XVI para narrar los años en que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel. La cinta ha generado debate por la mirada que ofrece sobre la posible homosexualidad del autor de El Quijote, un enfoque que no ha dejado indiferente ni a la crítica ni al público.

En su primer fin de semana, El cautivo recaudó 1,1 millones de euros y reunió a 147.955 espectadores, colocándose en el tercer puesto del ranking de taquilla en España. Un arranque que confirma el interés por esta ambiciosa superproducción y que invita a observar cómo se mantendrá en las próximas semanas.

El filme, además, se impuso claramente a otros estrenos como Eddington de Ari Aster o la animación canadiense Super agente Hitpig.

'Guardianes de la noche', un fenómeno imparable

Mientras tanto, Guardianes de la noche: La fortaleza infinita ha confirmado su condición de fenómeno global. En España, el anime debutó con 3,3 millones de euros y más de 406.000 espectadores, triplicando los números de El cautivo.

En Estados Unidos lideró con 70 millones de dólares y, a nivel mundial, ya suma 352,9 millones, de los que 213,1 corresponden a Japón. Todo apunta a que superará la recaudación de El tren infinito, que alcanzó los 507 millones en 2021.

El top 3 de la taquilla en España (12 al 14 de septiembre)

Guardianes de la noche: La fortaleza infinita – 3.294.769 euros y 406.714 espectadores.

Expediente Warren: El último rito – 1.783.613 euros.

El cautivo – 1.103.111 euros y 147.955 espectadores.

Temas JapónEspañaEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Qué es la nueva etiqueta roja de la DGT y qué significa cuando la veas en un coche

Qué es la nueva "etiqueta roja" de la DGT y qué significa cuando la veas en un coche

Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
2

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
3

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?
6

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios