Guardianes de la noche arrasa en taquilla y El cautivo de Amenábar debuta con más de un millón de euros

El cine español y el anime japonés han protagonizado un fin de semana histórico en taquilla. Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita ha irrumpido con fuerza en España y a nivel global, pero la atención también está puesta en El cautivo, el nuevo largometraje de Alejandro Amenábar, que ha conseguido un estreno destacado pese a la competencia.
'El cautivo', el nuevo desafío de Amenábar
La película de Amenábar, protagonizada por Julio Peña, se adentra en el siglo XVI para narrar los años en que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel. La cinta ha generado debate por la mirada que ofrece sobre la posible homosexualidad del autor de El Quijote, un enfoque que no ha dejado indiferente ni a la crítica ni al público.
En su primer fin de semana, El cautivo recaudó 1,1 millones de euros y reunió a 147.955 espectadores, colocándose en el tercer puesto del ranking de taquilla en España. Un arranque que confirma el interés por esta ambiciosa superproducción y que invita a observar cómo se mantendrá en las próximas semanas.
El filme, además, se impuso claramente a otros estrenos como Eddington de Ari Aster o la animación canadiense Super agente Hitpig.
'Guardianes de la noche', un fenómeno imparable
Mientras tanto, Guardianes de la noche: La fortaleza infinita ha confirmado su condición de fenómeno global. En España, el anime debutó con 3,3 millones de euros y más de 406.000 espectadores, triplicando los números de El cautivo.
En Estados Unidos lideró con 70 millones de dólares y, a nivel mundial, ya suma 352,9 millones, de los que 213,1 corresponden a Japón. Todo apunta a que superará la recaudación de El tren infinito, que alcanzó los 507 millones en 2021.
El top 3 de la taquilla en España (12 al 14 de septiembre)
Guardianes de la noche: La fortaleza infinita – 3.294.769 euros y 406.714 espectadores.
Expediente Warren: El último rito – 1.783.613 euros.
El cautivo – 1.103.111 euros y 147.955 espectadores.