Guardianes de la noche arrasa en taquilla y El cautivo de Amenábar debuta con más de un millón de euros

'El cautivo', el nuevo desafío de Amenábar

La película de Amenábar, protagonizada por Julio Peña, se adentra en el siglo XVI para narrar los años en que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel. La cinta ha generado debate por la mirada que ofrece sobre la posible homosexualidad del autor de El Quijote, un enfoque que no ha dejado indiferente ni a la crítica ni al público.