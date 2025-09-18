Tensión en el PRO: fuertes cruces en Diputados por los vetos de Milei y denuncia de Fernando Iglesias

La interna del PRO sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados, en el marco del tratamiento de los vetos del presidente Javier Milei. Los principales protagonistas del enfrentamiento fueron Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, de un lado, contra Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, del otro.
La disputa, que quedó registrada en videos de la sesión, terminó incluso con una denuncia formal presentada por el diputado Fernando Iglesias.
Según el escrito que Iglesias envió al presidente del bloque, Ritondo, Lospennato le dijo: “Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle”. Para el diputado, esa expresión constituyó “una intimidación y una amenaza”.
En la misma carta, pidió que Ritondo “tome las medidas que considere pertinentes” y recordó que Lospennato “ha sostenido siempre que la violencia verbal conduce a la violencia física”.
El cruce se originó cuando Finocchiaro tomó la palabra, instantes antes de la votación, y lanzó una irónica comparación: “Si la Cámara de Diputados fuera como el Parlamento inglés, algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente, donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este Gobierno”, consignó Clarín.
La frase generó el inmediato malestar de Lospennato, que había votado en contra del veto universitario. Detrás de Finocchiaro, Vidal quedó filmada con gesto incómodo, mientras optaba por abstenerse y mantenerse al margen de la escalada verbal.
En las imágenes de la sesión se lo ve a Ritondo girando su silla y dándole la espalda a Lospennato tras un breve cruce. A su lado, Silvana Giudici intentaba calmarlo mientras el jefe de bloque cruzaba los brazos para contener su enojo.
Finocchiaro insistía en sus críticas hacia la diputada porteña electa, pero Lospennato ya no le respondía a él, sino que mantenía el intercambio con Ritondo, que se negaba a mirarla.
En otro video, se observa a Iglesias junto a Damián Arabia, recientemente excluido del PRO, intentando mediar para descomprimir la situación. Fue en ese contexto cuando habría escuchado la frase de Lospennato que luego decidió denunciar.