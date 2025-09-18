El ex viceministro de Luis Caputo cuestionó el plan económico: "Solución quimérica e impracticable"

El ex número dos del Ministerio de Economía durante los primeros seis meses de gestión de Javier Milei, Joaquín Cottani realizó duras críticas al plan económico diseñado por Luis Caputo y lo definió como una “quimera” e “impracticable”.
En diálogo con Ahora Play, el economista afirmó que "nunca entendí el programa basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente".
"Nunca entendí por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la ampliada. Formaban parte de una idea que el equipo y Milei vendían como novedosa y diferente, y que se demostró que no lo era", agregó.
También cuestionó la estrategia cambiaria adoptada por el Gobierno. “Nunca le encontré sentido a la banda cambiaria. Lo que el Gobierno debería haber hecho, incluso antes de abril, cuando se formalizó el acuerdo con el Fondo, es libre flotación sin cepo y un programa de compra de reservas preanunciado”, sostuvo.
Según explicó, si esa medida se hubiera aplicado de manera anticipada, la baja de la inflación habría sido más gradual, pero con un resultado más sólido: “Se hubiera llegado al mismo lugar sin reprimir tarifas y sumando dólares”.
El “Plan Anker” y la dolarización endógena
Cottani relató cómo se fue gestando lo que en su momento se denominó el Plan Anker. “El famoso Plan Anker, de acuerdo a lo que me contó Toto Caputo, yo al principio pensaba, ‘no es así, no lo entendía. Tenemos que tener un plan que se pueda explicar; si no lo entiendo yo, no se lo podemos explicar ni el Fondo ni nadie’”, recordó.
De acuerdo con su testimonio, el plan consistía en congelar la cantidad de pesos en circulación, forzando así a que quienes tuvieran dólares los volvieran parte de la economía local. “Se congelaba la cantidad de pesos obligando a la gente que tenía dólares a vender dólares e iba a comenzar un proceso de dolarización endógena”, señaló.
Sin embargo, el economista fue categórico al calificar esa idea como irrealizable: “Era una solución quimérica, impracticable, que me sorprende porque Caputo es un tipo inteligente, que conoce los mercados, pero esto no encaja en ningún manual de teoría monetaria”.
Cottani también puso en duda los fundamentos sobre los que se eliminaron las LEFI, lo que, según él, “agigantó el problema y generó inestabilidad de tasas”.
Pese a sus críticas, reconoció la habilidad de Caputo como operador financiero. “Ha sacado muchos conejos de la galera, con el blanqueo”, destacó, aunque advirtió: “No creo que vaya camino a defaultear, pero no porque va a venir alguien a regalarnos dinero, sino porque va a cambiar el esquema monetario cambiario”.
Escenario tras las elecciones
En su análisis de corto y mediano plazo, Cottani fue claro: “No hay posibilidad de sostener el esquema cambiario ni a corto ni a mediano plazo. En el mejor de los casos, la intervención puede lograr llegar hasta las elecciones”.
El economista insistió en que el oficialismo deberá adoptar un cambio de rumbo: “Después de las elecciones no hay que seguir jugando con la banda en medio de expectativas desatadas en contra; no puede haber ninguna herramienta de contención artificial. Hay que eliminar el cepo e ir a un sistema de tipo de cambio totalmente libre”.
“El Gobierno ha pecado de excesivo dogmatismo, de falta de pragmatismos y falta de cintura política”, sentenció.