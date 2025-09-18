El ex viceministro de Luis Caputo cuestionó el plan económico: "Solución quimérica e impracticable"

El “Plan Anker” y la dolarización endógena

Cottani relató cómo se fue gestando lo que en su momento se denominó el Plan Anker. “El famoso Plan Anker, de acuerdo a lo que me contó Toto Caputo, yo al principio pensaba, ‘no es así, no lo entendía. Tenemos que tener un plan que se pueda explicar; si no lo entiendo yo, no se lo podemos explicar ni el Fondo ni nadie’”, recordó.