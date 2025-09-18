De la miseria a la fortuna: Tomassino, el gato rescatado que heredó millones

La historia de Tomassino, el de gato abandonado a millonario

Los primeros años de vida de Tomassino no estuvieron rodeados de la gloria que lo caracterizó durante los últimos. El animal ni siquiera tenía una identidad antes de llegar a ganar los privilegios que lo rodearon. Es que Tomassino vivía en las calles, hasta que una acaudalada mujer millonaria lo rescató para convertirlo en su fiel compañero.