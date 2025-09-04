Una empresa española concede una semana de permiso retribuido por el fallecimiento de tu mascota

El debate sobre los derechos laborales de los dueños de mascotas sigue creciendo en España. Aunque el Estatuto de los Trabajadores aún no contempla permisos específicos por la pérdida o cuidado de un animal de compañía, algunas compañías han decidido adelantarse y aplicar políticas propias.
La última en hacerlo es Pets & Vets, plataforma integral de salud y bienestar animal, que ha implantado un paquete de medidas pioneras en el país. Entre ellas destaca una semana de permiso retribuido por el fallecimiento de la mascota, una iniciativa sin precedentes en España.
Permisos retribuidos para dueños de animales
Además del permiso de siete días por la pérdida de un animal, Pets & Vets ha anunciado otras medidas laborales:
3 días de permiso retribuido por adopción de una mascota.
“Día del peludo”, una jornada libre para celebrar el cumpleaños del animal.
Tiempo ilimitado para acudir al veterinario, incluso en emergencias.
Un día de voluntariado al año en colaboración con ONG y entidades de protección animal.
Estas medidas se complementan con una semana laboral de 4 días y jornada intensiva en verano, siempre que se cumplan los objetivos de la empresa.
“Familias multiespecie” en el centro
Lorena García Martos, CEO y cofundadora de Pets & Vets, explica:
“Queremos demostrar que es posible construir una empresa que combine innovación tecnológica con un modelo laboral adaptado a las necesidades de las familias multiespecie y coherente con nuestros valores”.
Con este paso, Pets & Vets se convierte en la primera compañía en España en ofrecer una semana completa de permiso retribuido por fallecimiento de mascota, superando a otras empresas como Patitas&Co, que ya concedían 3 días por este motivo.
Un vacío legal en el Estatuto de los Trabajadores
Actualmente, la legislación laboral española no reconoce permisos retribuidos por motivos relacionados con mascotas, ni para asistir a urgencias veterinarias ni en caso de fallecimiento.
Algunos expertos advierten que esta falta de regulación podría chocar con la Ley de Bienestar Animal, que obliga a los dueños a garantizar la salud y cuidados de sus animales. De hecho, no cumplir con este deber puede derivar en sanciones graves o muy graves.
Un cambio de tendencia en España
Cada vez más empresas españolas avanzan hacia modelos laborales que reconocen a las mascotas como miembros de la familia, una realidad que refleja el creciente peso del bienestar animal en la sociedad.