Así vive hoy Choupette, la gata a la que el diseñador Karl Lagerfeld heredó toda su fortuna

Cada diseñador de modas tiene su estilo peculiar, no solo en cuanto a las amplísimas colecciones de vestidos, sino también a sus modos de vida. La idea llevó a un rápido paralelismo entre el recientemente fallecido Giorgio Armani, que dejó a su pareja Leo Dell’Orco como principal heredero, y Karl Lagerfeld, fallecido en 2019 que dejó su fortuna a Choupette, su gata Sagrado de Birmania.
A más de seis años de la muerte Lagerfeld, Choupette sigue viva y coleando, pero también desfilando. Porque si la gata ya era un ícono de la moda por vivir en los brazos del diseñador alemán, tras la muerte de su dueño su nombre levantó vuelo por sí misma. Lógicamente. Es que el animal se convirtió en uno de los gatos con mayor patrimonio de todo el mundo y tal vez de la historia.
Choupette, la gata millonaria amiga de Lagerfeld
Choupette no fue solo la mascota de Lagerfeld. Además de haberse convertido en modelo a temprana edad, fue la compañera inseparable del diseñador y la que lo escoltó en sus momentos más silenciosos. La Sagrado de Birmania fue adoptada en 2011. Aunque pertenecía a un amigo de Lagerfeld, este se la dejó para que la cuidara y a su regreso el diseñador alemán no pudo despegarse de ella. Se estima que en 2019 heredó una fortuna valuada en 200 millones de euros.
En mayo de 2025, le nombre de Choupette volvió a resonar entre las campañas publicitarias, porque la empresa de relojes Hublot la contrató para promocionar su marca. Así, Choupette volvió a modelar para las cámaras mostrando un llamativo reloj rojo, a veces recostada sobre un almohadón rojo aterciopelado, otras sobre un modelo que la carga.
La lujosa vida de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld
Hoy, Choupette vive la vida de una millonaria. Cuenta con contratos especiales con empresas reconocidas y rutinas de cuidado que solo podrían compararse a la de los perros de la fallecida Reina Isabel de Inglaterra. Tiene su propia cuenta de Instagram verificada –choupetteofficiel–, donde cuenta que su representante es My Pet Agency, una agencia dedicada 100% al marketing con mascotas.
El día a día de Choupette transcurre entre elegantes comidas preparadas especialmente para ella. Descansa sobre almohadones confeccionados con telas selectas y tiene una rutina de aseo muy cuidadosa. La gata también tiene su propia línea de maquillaje. Bajo su nombre se publicó un libro que ilustra la vida de Choupette capturada por las cámaras del propio Lagerfeld.
Hoy Choupette tiene 14 años –incluso recibió un festejo por el día especial– y la encargada de su cuidado es Françoise Caçote, quien se desempeñaba como el ama de llaves de Lagerfeld. Desde su cuenta de Instagram, sus cuidadores muestran los paseos de Choupette con vistas magníficas, los espacios diseñados a su medida para pasar el tiempo tranquila y también sus aventuras al aire libre donde puede trepar árboles y perseguir aves.