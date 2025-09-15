Así vive hoy Choupette, la gata a la que el diseñador Karl Lagerfeld heredó toda su fortuna

Choupette, la gata millonaria amiga de Lagerfeld

Choupette no fue solo la mascota de Lagerfeld. Además de haberse convertido en modelo a temprana edad, fue la compañera inseparable del diseñador y la que lo escoltó en sus momentos más silenciosos. La Sagrado de Birmania fue adoptada en 2011. Aunque pertenecía a un amigo de Lagerfeld, este se la dejó para que la cuidara y a su regreso el diseñador alemán no pudo despegarse de ella. Se estima que en 2019 heredó una fortuna valuada en 200 millones de euros.