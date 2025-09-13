Secciones
El Norte Rock 2025 fue pura fiesta con Airbag, Babasónicos y Silvestre y la Naranja

El Norte Rock 2025 fue pura fiesta con Airbag, Babasónicos y Silvestre y la Naranja

Mirá todas las fotos y videos del evento al que asistieron más de 15.000 tucumanos

13 Septiembre 2025
00:22 hs

Airbag cerró el tan esperado Norte Rock con su hit "solo aquí".

00:07 hs

Otra postal de un evento inolvidable
23:34 hs

Los hermanos Sardelli tocaron el himno nacional para Tucumán en el Norte Rock

23:27 hs

Modo Fan en el Norte Rock
23:05 hs

Una postal vespertina del Norte Rock
23:00 hs

Otro "epic moment" en el Norte Rock 2025

22:53 hs

Así suena Airbag

22:37 hs

Airbag pisa por primera vez el escenario del Norte Rock

La icónica banda cierra el Norte Rock 2025

22:07 hs

Se nota cuando un cantante se está llevando bien con el público

Una postal del Norte Rock 2025.

Se nota cuando un cantante se está llevando bien con el público
21:51 hs

Lleno total
21:40 hs

Las chicas quieren rock!

21:27 hs

Así disfrutan los tucumanos el Norte Rock 2025

21:22 hs

Babasónicos cerró con Irresponsable

21:16 hs

Tierna es la noche, en el Norte Rock 2025

21:15 hs

Selfi vespertina, en el arranque del Norte Rock

21:12 hs

Cuando justo empieza a sonar el tema que querías cantar...
20:48 hs

Si esto no es la felicidad...

20:38 hs

Así suena Babasónicos

20:23 hs

Babasonicos hace bailar y cantar a los tucumanos con sus canciones más conocidas

20:12 hs

Babasónicos: la icónica banda de rock nacional llega por primera vez al escenario del Norte Rock

19:54 hs

Ya toca Babasónicos

19:24 hs

"Vamos a divertirnos", pidió el Vocalista de Silvestre y la Naranja.

Coparon el escenario del Norte Rock con hits como "hechizado"

19:22 hs

Sale selfi, mientras suena la banda que amás a unos metros

19:10 hs

Qué buen sonido!

18:57 hs

Ya toca la banda Silvestre y La Naranja

18:55 hs

Así se mira a una persona que se admira

18:46 hs

Luciana Tagliapietra pisa por primera el escenario del Norte Rock
18:42 hs

Así se disfruta la buena música

18:22 hs

Arranca el Norte Rock 2025, toca Luciana Tagliapietra

18:11 hs

Se abrieron más puertas del Norte Rock 2025

15:42 hs

Accesibilidad y transporte

El predio tendrá ingresos habilitados por la avenida Perón y por Bascary. Además, habrá áreas de food trucks, beer garden, barras, baños químicos y puestos de merchandising. Se recomienda llegar con anticipación y organizar el regreso -con conductores designados o transporte público- con tiempo: Yerba Buena suele tener tránsito intenso en jornadas de eventos masivos.

Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral mediante la combinación de entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia médica.

14:57 hs

Qué se puede y qué no se puede llevar

Los organizadores detallaron el listado oficial para el ingreso:

- Permitido: medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañola vacía, cinturón de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargador portátil, protector solar, riñonera, celular, frutas, coche de bebé, mamadera, mochila, piloto, gorra y anteojos.

- Prohibido: reposeras, conservadoras, palo de selfie, aerosoles, mate, carpa, drones, cámaras GoPro, paraguas, bengalas o pirotecnia, alimentos y bebidas, elementos punzocortantes.

14:57 hs

Merchandising exclusivo

Los fanáticos podrán adquirir merchandising exclusivo del evento, disponible en puestos dentro del predio:

Remeras: $25.000 o 2x$40.000

Buzos: $50.000 o 2x$90.000

Gorras y pilusos: $10.000

Todos los productos son edición limitada, pensados como recuerdo de esta jornada musical.

14:02 hs

Horarios y programación del Norte Rock 2025

La apertura de puertas será a las 16, con bandas locales que calentarán el escenario antes de los grandes invitados:

16.50 – Vuelen Pájaros

17.40 – Luciana Tagliapietra

18.40 – Silvestre y La Naranja

20 – Babasónicos

22 – Airbag

El festival cerrará con Airbag, ofreciendo un recorrido musical que garantiza una experiencia única para todos los gustos.

Lo que tenés que saber

El Norte Rock 2025 promete un sábado cargado de música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, combinando grandes bandas nacionales con artistas locales. El evento se desarrolla en el Predio Castillo (Av. Perón y Bascary) y se extenderá desde la tarde hasta la medianoche.

