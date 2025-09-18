Paso a paso: cómo crear una foto polaroid de IA con tu artista favorito usando Gemini

Gemini es una herramienta de IA multimodal, capaz de procesar y entender texto, imágenes, audio, video y hasta código. Gracias a esta versatilidad, los usuarios pueden crear en segundos una foto en la que aparecen junto a su cantante, actor o personaje favorito. Incluso es posible sumarle un toque de creatividad y posar con superhéroes, figuras históricas o personajes de ficción.