Paso a paso: cómo crear una foto polaroid de IA con tu artista favorito usando Gemini

¿Te preguntaste por qué todos en tus redes tienen fotos abrazados con sus artistas favoritos? No, no fue casualidad ni un encuentro fortuito: se trata de la última tendencia viral que utiliza Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, para generar imágenes hiperrealistas tipo polaroid.
Gemini es una herramienta de IA multimodal, capaz de procesar y entender texto, imágenes, audio, video y hasta código. Gracias a esta versatilidad, los usuarios pueden crear en segundos una foto en la que aparecen junto a su cantante, actor o personaje favorito. Incluso es posible sumarle un toque de creatividad y posar con superhéroes, figuras históricas o personajes de ficción.
Paso a paso: cómo hacer tu polaroid de IA
Para crear la imagen necesitas dos fotografías:
Una tuya, en la que tu rostro se vea claramente.
Otra de tu artista, celebridad o personaje elegido.
Luego, sigue estos pasos:
Ingresa a Gemini: puedes hacerlo desde la web www.gemini.google.com o descargando la aplicación en tu teléfono.
Selecciona la opción Nano Banana: suele aparecer en un banner superior, pero si no lo ves, busca el ícono de plátano en la barra inferior.
Escribe el prompt: copia y pega este texto en el chat:
“Haz una imagen tipo polaroid, que ambas personas de las fotografías que envié estén abrazadas. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante. Es importante que no cambies los rostros, deben estar exactamente iguales. Cambia el fondo y añade unas cortinas blancas”.
Genera la imagen: la IA tardará unos segundos en procesarla y enviarte el resultado.
Ajusta detalles: si algo no te convence (como la pose o el fondo), puedes pedírselo a la IA para que lo modifique.
Descarga en alta calidad: cuando tengas la versión final, presiona el ícono de descarga en la esquina superior derecha.
En cuestión de minutos, tendrás tu propia foto polaroid con tu celebridad favorita, lista para compartir en Instagram, TikTok o cualquier red social.