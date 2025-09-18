Secciones
SociedadActualidad

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

La periodista comunicó en un posteo en que se encuentra internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Internaron a la periodista Luciana Geuna Internaron a la periodista Luciana Geuna
Hace 2 Hs

Desde la cama de una sala de internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, Luciana Geuna compartió un extenso mensaje en el que relató el momento de salud que atraviesa. “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, escribió la periodista de Eltrece y Olga.

Si bien prefirió no dar precisiones sobre su diagnóstico, Geuna resaltó el apoyo  recibido durante estos días, con especial reconocimiento a Lorena Delisio y su equipo, a quienes definió como una “burbuja impecable de profesionales”. 

Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini que se alejó de la televisión y se dedica al arte

Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini que se alejó de la televisión y se dedica al arte

Sobre la médica, destacó la tranquilidad y seguridad que le transmitió jornada tras jornada, además de la claridad con que le explicaba su situación y los pasos por seguir. “Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”, expresó.

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Sobre el final de su publicación, la periodista hizo hincapié sobre el cariño y la contención que le brindaron sus familiares y amigos a lo largo de su estadía en la institución médica: "Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo".

Por último, Luciana resaltó el acompañamiento de su esposo, Martín Guglielmone. "Ahora es todo poco a poco y para adelante. 'El cuerpo tiene sus razones', de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy", concluyó Geuna en su publicación, en donde rápidamente acumuló likes y mensajes de apoyo y pronta recuperación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
6

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Más Noticias
Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Comentarios