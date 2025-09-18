Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Desde la cama de una sala de internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, Luciana Geuna compartió un extenso mensaje en el que relató el momento de salud que atraviesa. “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, escribió la periodista de Eltrece y Olga.
Si bien prefirió no dar precisiones sobre su diagnóstico, Geuna resaltó el apoyo recibido durante estos días, con especial reconocimiento a Lorena Delisio y su equipo, a quienes definió como una “burbuja impecable de profesionales”.
Sobre la médica, destacó la tranquilidad y seguridad que le transmitió jornada tras jornada, además de la claridad con que le explicaba su situación y los pasos por seguir. “Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”, expresó.
Sobre el final de su publicación, la periodista hizo hincapié sobre el cariño y la contención que le brindaron sus familiares y amigos a lo largo de su estadía en la institución médica: "Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo".
Por último, Luciana resaltó el acompañamiento de su esposo, Martín Guglielmone. "Ahora es todo poco a poco y para adelante. 'El cuerpo tiene sus razones', de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy", concluyó Geuna en su publicación, en donde rápidamente acumuló likes y mensajes de apoyo y pronta recuperación.