El Gobierno denunciará a la UBA por su campaña contra el veto a la ley de Financiamiento Universitario

Capital Humano denunciara a las autoridades por “incumplimiento de deberes de funcionario público” al “impedir el acceso” del alumnado al sitio oficial de la UBA y “bloquearlo” por una página con “contenido político partidario”.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que presentará una denuncia contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la reciente campaña que la institución lanzó contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Según un comunicado del Ministerio de Capital Humano, la acusación se centra en que la universidad bloqueó el acceso al sitio oficial www.uba.ar , reemplazándolo por una página con consignas políticas.

“Al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra”, señaló la cartera.

También pidió investigar “a quienes ordenaron crear el subdominio noalveto.uba.ar” para determinar las “responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.

Contra el veto

La UBA había lanzado una campaña digital bajo la consigna “No al veto”, que se reflejó en la web oficial: al ingresar, los usuarios encontraban la frase en letras blancas sobre fondo negro y no podían acceder a los materiales académicos y administrativos que habitualmente estaban disponibles.

“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”, advirtió el comunicado del ministerio.

Javier MileiSandra Pettovello
