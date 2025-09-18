Secciones
Seguridad
Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo
Fue acusado de haber robado elementos de un barrio en construcción; fue internado en el Centro de Salud. Un vecindario dividido por el violento episodio.
CONSECUENCIAS. El joven de 26 años se encuentra aprehendido y recuperándose en el Centro de Salud.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 1 Hs
Temas
Hospital Centro de Salud Zenón Santillán
Villa 9 de julio
Inseguridad
Carlos Picón
