Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Fue acusado de haber robado elementos de un barrio en construcción; fue internado en el Centro de Salud. Un vecindario dividido por el violento episodio.

CONSECUENCIAS. El joven de 26 años se encuentra aprehendido y recuperándose en el Centro de Salud. CONSECUENCIAS. El joven de 26 años se encuentra aprehendido y recuperándose en el Centro de Salud.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs
Hospital Centro de Salud Zenón SantillánVilla 9 de julioInseguridadCarlos Picón
