Condenaron a una joven que apuñaló a un hombre en Villa 9 de Julio

El hecho

Según la investigación, el violento episodio se produjo cerca de las 13 del 8 de febrero pasado, en inmediaciones de calle Salas y Valdez al 1500. Ese día, Guadalupe Álvarez mantuvo una acalorada discusión con su ex pareja y su ex suegra. En ese contexto, Víctor Hugo Arroyo, primo del ex, intervino con la intención de separar a las mujeres. En medio del forcejeo, el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo.