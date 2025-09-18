La Ley Nicolás y la prevención de muertes evitables

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instaurado por la Organización Mundial de la Salud en 2019 se celebró ayer con el objetivo de visibilizar un problema que atraviesa a todos los sistemas de salud, como lo son los daños evitables durante la atención. El lema de este año, centrado en la atención segura de recién nacidos y niños, se entrelaza con los objetivos de la Ley Nicolás, un proyecto argentino que nació del dolor de una madre y que avanza en el Congreso a paso firme.