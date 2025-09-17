Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel: cómo es su estado de salud

El ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras realizarse estudios médicos el domingo 14 de septiembre en el hospital DF Star de Brasilia. Los exámenes confirmaron la presencia de dos lesiones cutáneas con carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel considerado de agresividad intermedia.
Según el oncólogo Cláudio Birolini, “no es ni el más benigno ni el más agresivo, pero puede tener consecuencias serias si no se trata adecuadamente”.
Bolsonaro bajo control médico
Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en seguimiento clínico con revaluaciones periódicas para monitorear la evolución de la enfermedad. El diagnóstico se conoció luego de que fuera trasladado de urgencia desde su residencia —donde cumple arresto domiciliario desde agosto— tras sufrir vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia persistente.
Aunque fue dado de alta con signos de mejoría, los médicos confirmaron alteraciones en la función renal y niveles elevados de creatinina, además de la persistencia de anemia. Una resonancia descartó daños neurológicos.
Historial de problemas de salud
El ex presidente acumula varios antecedentes médicos desde que sufrió un ataque con cuchillo en la campaña electoral de 2018. En abril de 2025 fue sometido a una cirugía por oclusión intestinal, que lo mantuvo internado tres semanas.
El fin de semana previo a su última internación, se había sometido a un procedimiento autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF) para retirar ocho lesiones cutáneas.
Contexto judicial: condenado a 27 años de prisión
El diagnóstico llega en medio de un grave frente judicial. El jueves pasado, la Primera Sala del STF condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, al considerarlo líder de un plan para desmantelar el Poder Judicial y evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
Otros siete ex ministros y antiguos mandos militares recibieron penas de entre 16 y 27 años por su participación en el complot.
Mientras tanto, su defensa anunció que apelará la sentencia, incluso a nivel internacional. Bolsonaro seguirá en arresto domiciliario hasta que se agoten los recursos.
¿Puede Bolsonaro evitar la cárcel por razones de salud?
Aliados del ex presidente utilizan su delicado estado de salud como argumento para que cumpla la condena en casa, temiendo complicaciones médicas si es trasladado a prisión. Casos como el del ex mandatario Fernando Collor de Mello —que cumple condena en su hogar por motivos médicos— refuerzan esa posibilidad.
En paralelo, el bloque bolsonarista impulsa un proyecto de amnistía en el Congreso, aunque juristas y magistrados ya anticiparon que sería inconstitucional tratándose de delitos contra la democracia.