Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel: cómo es su estado de salud

Contexto judicial: condenado a 27 años de prisión

El diagnóstico llega en medio de un grave frente judicial. El jueves pasado, la Primera Sala del STF condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, al considerarlo líder de un plan para desmantelar el Poder Judicial y evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.