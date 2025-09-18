El nuevo gesto de diálogo entre Tucumán y la Nación

El titular de Economía señaló además que, en este caso concreto, se han compensado conceptos estratégicos, como la transferencia del barrio Procrear a Tucumán y un fondo fiduciario que generaba desembolsos mensuales a las arcas provinciales, por lo que ahora se evitará la tasa de interés. “Quedan deudas por compensar; somos acreedores natos de la Nación”, recordó Abad. Anticipó que, con el correr del tiempo, se determinarán esos montos y conceptos. Y valoró que esta herramienta podrá ser aplicada en distintas áreas de la administración estatal, lo que permitirá mayor disponibilidad de recursos a las provincias.