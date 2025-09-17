Una herida en la pierna y una botella rota: avanza la investigación de una muerte en la Capital

Según precisó el médico forense, aparentemente el cuerpo no presentaría signos de violencia, sino una herida en una de sus piernas (en la región femoral). A su vez, en el lugar se observaron manchas pardo rojizas en las prendas de vestir (tenía puesta ropa de grafa y borcegos) y una botella de vidrio rota, con su líquido derramado en el suelo.