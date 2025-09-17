Hallan a un hombre asesinado a balazos en la capital: investigan un posible ajuste de cuentas familiar

Un macabro hallazgo conmocionó este miércoles a los vecinos del barrio Victoria. Pasadas las 11.30, en la intersección de Pellegrini y Lavaisse, una mujer llamó al Sistema de Emergencias 911 al ver el cuerpo de un hombre que yacía debajo de un árbol.
De acuerdo con la primera información policial, la víctima sería un hombre de unos 60 años que presentaba heridas de arma de fuego. El hallazgo se produjo gracias a un grupo de niños que, al salir de una cancha cercana, se toparon con el cadáver y dieron aviso a los adultos.
En el lugar intervinieron efectivos de la comisaría 13ª. Las primeras hipótesis de la investigación no descartan que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas familiar. Según trascendió, el fallecido habría sido denunciado por abuso sexual contra una menor, que podría ser su nieta.