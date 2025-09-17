Jorgelina Cardoso defendió a Di María tras su gol olímpico: “¿Qué van a inventar después?”

El gol olímpico de Ángel Di María frente a Boca, convertido en el Gigante de Arroyito, no solo generó euforia en la hinchada de Rosario Central, sino también un intenso debate público. Mientras algunos cuestionaron la ubicación de la pelota en el córner, la esposa del futbolista, Jorgelina Cardoso, salió con una reacción “picante” en redes sociales para defender a su marido y al equipo.