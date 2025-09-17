Secciones
Jorgelina Cardoso defendió a Di María tras su gol olímpico: “¿Qué van a inventar después?”

La esposa de Ángel Di María reaccionó con dureza en redes sociales ante las críticas por la validez del golazo olímpico que el capitán de Rosario Central le marcó a Boca en el Gigante de Arroyito.

Hace 2 Hs

El gol olímpico de Ángel Di María frente a Boca, convertido en el Gigante de Arroyito, no solo generó euforia en la hinchada de Rosario Central, sino también un intenso debate público. Mientras algunos cuestionaron la ubicación de la pelota en el córner, la esposa del futbolista, Jorgelina Cardoso, salió con una reacción “picante” en redes sociales para defender a su marido y al equipo.

La polémica se originó porque, según una de las tomas televisivas, la pelota parecía estar apenas afuera del círculo de ejecución. Sin embargo, otra cámara mostró que una parte del balón tocaba la línea, lo que de acuerdo al reglamento hacía válido el tanto.

En ese contexto, Jorgelina comentó un posteo de ESPN en Instagram con frases directas y filosas: “¡Dejen de llorar! Antes ‘le regalaban penales’, después ‘Chiqui lo ayudaba’, ahora ‘la pelota mal ubicada’”. Y agregó con ironía: “¿Qué van a inventar después? ¿Que la pelota la maneja alguien de afuera con un joystick?”.

Antecedentes recientes

No es la primera vez que la familia de Di María responde públicamente a cuestionamientos. Hace pocas semanas, el “Fideo” había lanzado un mensaje contundente a quienes insinuaban supuestas ayudas arbitrales al Canalla en el inicio del torneo.

Ahora fue Jorgelina Cardoso quien tomó la posta, con una intervención que rápidamente se volvió viral y que reafirma la postura de la familia frente a lo que consideran críticas constantes y excusas contra Rosario Central.

