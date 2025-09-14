El golazo olímpico de Ángel Di María frenó la racha de victorias de Boca

Rosario Central perdía 1-0 frente a Boca tras el gol de Rodrigo Battaglia, cuando Di María sacó el lápiz mágico y dibujó un gol olímpico perfecto desde el córner. Fue un zurdazo con la rosca justa que superó la resistencia de Leandro Brey. No valió un título, pero fue una jugada que trascenderá el resultado inmediato: un tanto de esos que, por su belleza, se repetirán una y otra vez en el futuro.