Preocupación por Thiago Medina: lo que dijo la vidente Kiara Ríos sobre su salud

Thiago Medina se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Su estado es grave y con pronóstico reservado, tras sufrir un grave accidente de moto el pasado viernes por la noche al chocar contra un auto.
En redes sociales, una polémica predicción de la tarotista Kiara Ríos sobre la salud del ex Gran Hermano generó un gran escándalo. La astróloga, conocida por sus predicciones virales, fue duramente criticada por los usuarios que la acusaron de ser insensible.
¿Qué dijo la tarotista Kiara Ríos sobre la salud de Thiago Medina?
La tarotista generó indignación en las redes sociales al compartir sus predicciones sobre la salud de Thiago. Aunque intentó ser cautelosa, sus palabras provocaron gran malestar entre los usuarios. La vidente explicó que su video fue una respuesta a los numerosos mensajes que recibió pidiendo que se manifestara sobre la situación del joven.
La astróloga, comenzó su predicción confirmando que se trataba del martes 16 de septiembre. Comentó que la situación de Thiago era muy compleja y que le habían extirpado el bazo. Aclaró que, si bien respetaba a la familia, sentía que su deber era responder a sus seguidores, quienes estaban preocupados.
Kiara continuó su polémica predicción detallando que el joven podría tener infecciones frecuentes debido a su condición. Luego afirmó ver "un tajo en la garganta", por lo que supuso que el chico terminaría en una traqueotomía. Aseguró que el paciente no tenía reacciones y que seguía intubado en terapia intensiva.
El peligroso mensaje de la tarotista sobre la salud de Thiago
La tarotista concluyó su análisis visualizando una cirugía más, coágulos de sangre y la necesidad de una traqueotomía. Sin embargo, enfatizó que Thiago es un joven fuerte y que "su luz está bastante fuerte". Terminó diciendo que el paciente está aferrado a la vida.
Las palabras de la tarotista fueron objeto de duras críticas en los comentarios, ya que las personas se mostraron indignadas por la falta de respeto. Muchos usuarios se preguntaban si ella era vidente o médica. "Solo Dios tiene la última palabra" y "No sea ridícula, señora" fueron algunas de las frases que se pudieron leer. Otros comentarios señalaron que la información que dio ya era de conocimiento público y que no tenía nada de especial.