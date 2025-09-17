Fuerte denuncia de Cecilia Gutiérrez: recibió amenazas de muerte por su trabajo en la farándula

La periodista Cecilia Gutiérrez confesó que la notoriedad alcanzada en el rubro también le ha traído consecuencias preocupantes.
Durante una conversación en el podcast Un país generoso, la comunicadora relató que ha debido enfrentar situaciones de acoso y amenazas que superan las críticas habituales a su labor. “He recibido amenazas, amenazas de muerte”, reveló.
Según detalló, los mensajes que recibe incluyen frases como “sabemos dónde vives”, lo que refleja cómo la exposición mediática puede transformarse en un riesgo personal.
La periodista afirmó que el hostigamiento proviene de personas que “de verdad no están bien”, razón por la cual ha debido extremar precauciones en su vida diaria. Incluso recordó un incómodo episodio en un evento familiar: “Había ido a Disney On Ice y me abordó una famosa, yo estaba con mi hija disfrazada de Frozen, y fue súper incómodo”.
Como estrategia para resguardar su seguridad, explicó que ha modificado la manera en que utiliza sus redes sociales. “Trabajo mucho con mis redes, pero publico las cosas después de que ya me fui del lugar. Trato de no dar indicios de dónde estoy, dónde vivo o dónde estudia mi hija”, señaló.