Fuerte denuncia de Cecilia Gutiérrez: recibió amenazas de muerte por su trabajo en la farándula

La periodista afirmó que el hostigamiento proviene de personas que “de verdad no están bien”, razón por la cual ha debido extremar precauciones en su vida diaria. Incluso recordó un incómodo episodio en un evento familiar: “Había ido a Disney On Ice y me abordó una famosa, yo estaba con mi hija disfrazada de Frozen, y fue súper incómodo”.