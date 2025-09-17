La cruda premonición de Daniela Celis antes del accidente de Thiago Medina: "Como El Noba"

Tras sufrir un grave accidente en moto, Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva tras sufrir lesiones de consideración. Ahora, se conoció la advertencia que Daniela Celis, le había hecho poco antes del siniestro, alertándolo sobre los riesgos de conducir ese vehículo.
En los días previos al accidente, el joven se encontraba al cuidado de sus dos hijas junto a una niñera, mientras Celis cumplía con compromisos laborales. Según allegados, él aprovechó un llamado para retirar la moto, que acababa de adquirir, y se ausentó del hogar con la promesa de regresar en pocos minutos. La prolongada ausencia encendió las alarmas de la madre de las menores, quien al regresar y no encontrarlo, intuyó que algo grave había sucedido.
La fuerte premonición de Daniela Celis antes del accidente de Thiago Medina
La firme oposición de Daniela Celis a la compra y uso de la moto por parte de Medina fue un tema recurrente en los días previos al accidente. Romina Uhrig, amiga cercana de ambos y compañera del reality, relató que la influencer había manifestado en reiteradas ocasiones su temor a los accidentes de tránsito en motocicleta. “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”, explicó la exdiputada, quien también confesó compartir ese temor.
La preocupación de Pestañela se tradujo en mensajes directos a su ex, en los que le recordaba el caso de El Noba, un músico que falleció en 2022 tras un accidente similar. “Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, detalló subrayando la insistencia de Celis en advertirle sobre los peligros.
¿Cómo fue el accidente que le costó la vida a El Noba?
Lautaro Coronel, músico, conocido como El Noba, falleció en el 2022 en el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela, donde se encontraba internado luego de haber sufrido un accidente con su moto. El joven de 25 años tenía una hija y un promisorio futuro en la escena de la cumbia 420, de la que era uno de los referentes junto a L-Gante y Perro Primo.
Las pericias de aquel accidente denotaron que el cantante hacía wheelie y efectivamente viajaba sin casco antes de chocar contra un auto Peugeot 208 blanco, colisión en la que perdió la vida. La noticia se hizo viral rápidamente y fue la misma con la que Daniela le avisó a su expareja que tuviera cuidado al conducir, para no tener un final similar al de El Noba.