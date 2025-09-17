La cruda premonición de Daniela Celis antes del accidente de Thiago Medina: "Como El Noba"

La firme oposición de Daniela Celis a la compra y uso de la moto por parte de Medina fue un tema recurrente en los días previos al accidente. Romina Uhrig, amiga cercana de ambos y compañera del reality, relató que la influencer había manifestado en reiteradas ocasiones su temor a los accidentes de tránsito en motocicleta. “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”, explicó la exdiputada, quien también confesó compartir ese temor.