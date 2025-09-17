Cómo la técnica Ruler creada en Yale ayuda a manejar las emociones

Reconocer y comprender

El primer paso consiste en reconocer las emociones. Brackett explica que muchas veces los sentimientos aparecen de manera inesperada, por lo que es clave detenerse y tomar conciencia de lo que se experimenta. Especialistas como Karthik Gunnia, de la Universidad de Nueva York, recomiendan realizar una rápida exploración corporal para detectar señales: ansiedad en el estómago, enojo en el pecho o tensión en la mandíbula.