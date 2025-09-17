Tiny Desk: cómo un pequeño escritorio se convirtió en el escenario más deseado del mundo

El formato del Tiny Desk creció entonces como algo acogedor pero también desafiante. Obliga a los artistas a mostrarse casi desnudos, sin autotune ni condimentos que hoy abundan en las producciones musicales. Ahí despliegan su talento en estado puro, y hasta puede salir mal. Pero lejos de resguardarse, por allí pasaron músicos de la talla de Sting, Taylor Swift, Harry Styles o Dua Lipa. De estadios a un escritorio sin escalas, también tocaron bandas como U2 o Coldplay, que marcaron récord de audiencia en los 30 minutos promedio que dura cada recital. Y si bien son artistas de la gran industria, llegan a ese lugar no para exponerse, sino para mostrar una arista diferente y casi pura de su creatividad. Se los ve nerviosos, agradecen por haber sido invitados y algunos se declaran fans de esta especie de mini-Unplugged que recuerda al producto estrella que supo desplegar la cadena MTV en los noventa.