De cuánto es la fortuna de Germán Garmendia, uno de los youtubers más populares de latinoamérica

Garmendia, hoy con 35 años, no se limitó a hacer videos para Youtube a lo largo de su vida, sino que la enorme comunidad que creó le permitió expandirse mucho más allá. En abril del 2016, lanzó su primer libro, “#ChupaElPerro: uno que otro consejo”, editado por Penguin Random House, que agotó miles de ejemplares en España, Colombia, México y Argentina. Más tarde, en 2018, salió a la venta su segundo libro, “Di hola”, esta vez del género novela.