De cuánto es la fortuna de Germán Garmendia, uno de los youtubers más populares de latinoamérica

Si hay que hacer un top 3 de los youtubers más populares de América Latina, el nombre de Germán Garmendia seguramente esté incluído. Es que el youtuber chileno fue uno de los primeros en dedicarse a un tipo específico de contenido y también de los primeros en lograr que su fortuna crezca gracias a visualizaciones.
Aunque su canal principal, “Hola, Soy Germán”, va a cumplir la primera década de inactividad, Garmendia supo valerse de las demás redes sociales que cobraron popularidad en paralelo a Youtube. Además, dejó de subir videos con el formato que era habitual que hiciera y se dedicó al mundo gamer, donde continúa haciendo crecer su fortuna.
Según el sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio total de Germán Garmendia está valuado en U$S9 millones. Entre sus reconocimientos, fue el primer creador de contenido en obtener dos Botones de Juego Diamante por cada 10.000.000 de suscriptores. Es que, entre sus dos canales, la suma de seguidores con que cuenta asciende a 98.5 millones de suscriptores.
Fama y actualidad de Germán Garmendia
Garmendia, hoy con 35 años, no se limitó a hacer videos para Youtube a lo largo de su vida, sino que la enorme comunidad que creó le permitió expandirse mucho más allá. En abril del 2016, lanzó su primer libro, “#ChupaElPerro: uno que otro consejo”, editado por Penguin Random House, que agotó miles de ejemplares en España, Colombia, México y Argentina. Más tarde, en 2018, salió a la venta su segundo libro, “Di hola”, esta vez del género novela.
También incursionó en la música, donde se desempeñó como cantautor junto a su hermano Diego Garmendia. En 2016 lanzaron un extended play de cuatro canciones, titulado “Así es normal”. Se presentaron en algunos festivales musicales internacionales e hicieron algunos covers como “Supernova” de Ansel Elgort. En diciembre de 2022, lanzó su última canción conocida, “Titán”, y desde entonces no hizo producciones musicales destacadas.
En su canal de Youtube “Hola, soy Germán”, cargó su primer video en septiembre de 2011. Alcanzó los 44.4 millones de suscriptores y las 4.957 millones de reproducciones en 136 videos que hoy permanecen públicos. En mayo de 2013 inició su canal secundario, JuegaGerman, en el que continúa cargando contenido de forma semanal. En este superó la cantidad de suscriptores –alcanzando los 54.1 millones– y de visualizaciones –17.503 millones– con más de 2.300 videos públicos.