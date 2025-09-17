El gobierno de Milei dispuso un megaoperativo por la Marcha Federal: 1.100 agentes federales

Este miércoles se realiza una nueva Marcha Federal frente al Congreso Nacional, en rechazo a los vetos de Javier Milei sobre las leyes de Financiamiento Educativo y de Emergencia Pediátrica a favor del hospital Garrahan. En ese marco, el gobierno libertario dispuso un amplio operativo de seguridad que involucrará a unos 1.100 efectivos de fuerzas federales.
La manifestación se desarrollará en paralelo a la sesión en la Cámara de Diputados, donde se debatirán sobre el respaldo a las leyes ya aprobadas en el Congreso nacional. Desde el mediodía, organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales -incluida la CGT-se concentrarán en la Plaza del Congreso para exigir que los legisladores rechacen los vetos presidenciales.
Además, se sumará la tradicional marcha de los jubilados, en protesta por la política económica del Gobierno nacional y la situación que atraviesan los adultos mayores.
Ante las protestas, el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, diseñó un operativo especial con participación de distintas fuerzas federales. Según datos obtenidos por la agencia Noticias Argentinas, consignados por el diario "Perfil", el despliegue incluye:
- 700 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
- 280 de Gendarmería Nacional.
- 90 de Prefectura Naval.
- 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
- Un grupo del servicio penitenciario nacional.
A esto se sumarán agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá a su cargo la custodia en la zona por tratarse de la fuerza con jurisdicción local. Las inmediaciones del Congreso estarán valladas, con presencia reforzada de personal de seguridad tanto en Plaza Congreso como en calles adyacentes.
En la víspera de la movilización, Patricia Bullrich difundió un spot titulado "Una doctrina del orden: la seguridad en marcha", donde anunció la entrega de nuevo equipamiento para las Fuerzas Federales, incluyendo chalecos, escopetas, motos y vehículos de última generación.
"Una inversión histórica para que la seguridad no sea un discurso, sino hechos concretos. Con orden hay futuro", sostuvo la ministra y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.
“Nuevo equipamiento para mantener algo que hemos logrado todos los argentinos, que es tener orden en las calles. También nuevo equipamiento contra el crimen organizado. Todas las Fuerzas Federales han recibido equipamiento que nunca en la historia tuvieron”, afirmó Bullrich.