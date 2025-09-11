Aitana habló sobre su relación con Plex, tras su ausencia en la gala Latin Grammy Celebra

Aitana Ocaña fue una de las artistas más esperadas en la gala Latin Grammy Celebra: La música de Andalucía, un evento que rindió homenaje a la influencia de la música andaluza en los géneros actuales. Durante el photocall, la cantante posó radiante y atendió a los medios, donde no faltaron las preguntas sobre su vida personal y, en concreto, sobre su relación con el youtuber Plex.