Aitana habló sobre su relación con Plex, tras su ausencia en la gala Latin Grammy Celebra

Aitana Ocaña fue una de las artistas más esperadas en la gala Latin Grammy Celebra: La música de Andalucía, un evento que rindió homenaje a la influencia de la música andaluza en los géneros actuales. Durante el photocall, la cantante posó radiante y atendió a los medios, donde no faltaron las preguntas sobre su vida personal y, en concreto, sobre su relación con el youtuber Plex.
La intérprete de 6 de febrero llegó sola a la gala, algo que no pasó desapercibido para los periodistas. “Le hubiese encantado también a mi familia estar aquí esta noche, pero no han podido por trabajo”, explicó.
Preguntada directamente por Plex, Aitana respondió con naturalidad: “No, cada uno está trabajando”, dejando claro que la ausencia de su pareja se debía únicamente a motivos profesionales.
Otro reportero fue más allá y le preguntó si estaba enamorada. Aitana, sin dudarlo, confesó: “Sí, la verdad que sí”, antes de despedirse de la prensa con una sonrisa.
Un verano especial y una relación consolidada
Con estas palabras, la ex finalista de Operación Triunfo 2017 confirma que su relación con Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso, atraviesa un momento muy dulce. La pareja ha disfrutado de un verano en Bali y, aunque no pudieron compartir esta noche tan especial, su vínculo se encuentra más fuerte que nunca.
Aitana y su emoción en la gala
Más allá de lo personal, Aitana también compartió su entusiasmo por participar en el evento. “Cuando me invitaron, dije: ‘¿Por qué?’. Me hizo muchísima ilusión”, reconoció la artista, que se mostró agradecida por formar parte de esta cita que refuerza los lazos entre Andalucía y los Latin Grammy.
En una velada en la que también estuvieron presentes figuras como David Bisbal, Luis Fonsi y el CEO de los Latin Grammy, Manuel Abud, Aitana volvió a brillar, tanto en lo profesional como en lo personal.