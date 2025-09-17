Top Chef VIP tiene a sus cinco finalistas: conocé quién quedó eliminado del reality de CHV

Por su parte, Mafe Bertero, Yamila Reyna, Ricardo Fernández y Nicolás Solabarrieta tuvieron que enfrentarse nuevamente a la etapa de eliminación. Los participantes debieron replicar una preparación realizada por los chefs en una demostración frente a ellos, un desafío de alta dificultad que exige precisión técnica y un impecable emplatado.