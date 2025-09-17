Top Chef VIP tiene a sus cinco finalistas: conocé quién quedó eliminado del reality de CHV

Un capítulo lleno de emociones se vivió en Top Chef VIP. El reality de cocina de Chilevisión reveló a sus cinco finalistas y dio la despedida a un nuevo participante.
Anoche, los concursantes se enfrentaron a un desafío basado en pasta rellena de mariscos, entregando sus mejores preparaciones para continuar en competencia. Entre ellos, Carolina Soto destacó con los mejores platos y logró avanzar directamente en el programa.
Por su parte, Mafe Bertero, Yamila Reyna, Ricardo Fernández y Nicolás Solabarrieta tuvieron que enfrentarse nuevamente a la etapa de eliminación. Los participantes debieron replicar una preparación realizada por los chefs en una demostración frente a ellos, un desafío de alta dificultad que exige precisión técnica y un impecable emplatado.
Tras el segundo desafío, el jurado escogió las mejores preparaciones y anunció al nuevo eliminado: Nicolás Solabarrieta. A pesar de su esfuerzo y la precisión de técnicas contemporáneas, Solabarrieta tuvo que despedirse del programa.
Los finalistas de Top Chef VIP
Con la salida de Nicolás, el programa confirmó a sus cinco finalistas: Mafe Bertero, Ricardo Fernández, Yamila Reyna, Dani Ride y Carolina Soto, quienes a partir del próximo capítulo comenzarán a usar oficialmente sus delantales de Top Chef.