Secciones
Mundo

Top Chef VIP tiene a sus cinco finalistas: conocé quién quedó eliminado del reality de CHV

El programa de cocina se encuentra en su recta final.

Top Chef VIP Top Chef VIP
Hace 1 Hs

Un capítulo lleno de emociones se vivió en Top Chef VIP. El reality de cocina de Chilevisión reveló a sus cinco finalistas y dio la despedida a un nuevo participante.

Anoche, los concursantes se enfrentaron a un desafío basado en pasta rellena de mariscos, entregando sus mejores preparaciones para continuar en competencia. Entre ellos, Carolina Soto destacó con los mejores platos y logró avanzar directamente en el programa.

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

Por su parte, Mafe Bertero, Yamila Reyna, Ricardo Fernández y Nicolás Solabarrieta tuvieron que enfrentarse nuevamente a la etapa de eliminación. Los participantes debieron replicar una preparación realizada por los chefs en una demostración frente a ellos, un desafío de alta dificultad que exige precisión técnica y un impecable emplatado.

Sorpresa en Top Chef VIP: un error clave dejó a una querida participante fuera del reality de CHV

Sorpresa en Top Chef VIP: un error clave dejó a una querida participante fuera del reality de CHV

Tras el segundo desafío, el jurado escogió las mejores preparaciones y anunció al nuevo eliminado: Nicolás Solabarrieta. A pesar de su esfuerzo y la precisión de técnicas contemporáneas, Solabarrieta tuvo que despedirse del programa.

Los finalistas de Top Chef VIP

Con la salida de Nicolás, el programa confirmó a sus cinco finalistas: Mafe Bertero, Ricardo Fernández, Yamila Reyna, Dani Ride y Carolina Soto, quienes a partir del próximo capítulo comenzarán a usar oficialmente sus delantales de Top Chef.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaChilevisión
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
6

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Más Noticias
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios