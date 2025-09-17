Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará cerca de la Tierra y los astrónomos simularán un choque

Además, la Red Internacional de Advertencia de Asteroides (IAWN) está aprovechando este evento para realizar un ejercicio de sus protocolos de emergencia. Bajo la simulación de que el asteroide aún representara una amenaza en 2089, están practicando la medición de sus características con la mayor precisión posible, preparándose para una hipotética misión de desviación en el futuro. Los representantes de la ESA enfatizaron: "Si bien el 2025 FA22 no representa ningún peligro, practicar nuestra capacidad para medir estas propiedades es importante, ya que influyen en cómo reaccionará un asteroide ante cualquier intento de desviarlo de una trayectoria de colisión con la Tierra".