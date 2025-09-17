Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará cerca de la Tierra y los astrónomos simularán un choque

Mañana, 2025 FA22, uno de los objetos más inquietantes del pasado científico, pasará muy cerca de la Tierra. Este asteroide del tamaño de un rascacielos fue el protagonista de los pronósticos más aterradores, consagrándose por un tiempo como la amenaza existencial más poderosa. Ahora podremos ver a este astro "potencialmente peligroso" cruzar el cielo a simple vista.
Aunque la idea de un asteroide gigante sobrevolando la Tierra pueda sonar alarmante, la comunidad científica aseguró que 2025 FA22 ya no es un riesgo para el planeta. Aunque en su descubrimiento se consideró una amenaza, nuevas observaciones pudieron retroceder esa alarma y así las pesonas podrán admirar su llegada sin temores este jueves 18 de septiembre.
Primeras alarmas
Se estima que 2025 FA22, mide entre 130 y 290 metros de diámetro, lo que equivale a un inmenso rascacielos. Inicialmente, este "potencialmente peligroso" objeto espacial generó cierta preocupación, ya que los primeros cálculos le otorgaban una pequeña probabilidad del 0.01% de impactar contra la Tierra en 2089. Esta predicción lo llevó temporalmente a la cima de la lista de riesgos de impacto de la Agencia Espacial Europea (ESA).
Afortunadamente, tras nuevas y más precisas observaciones, los astrónomos pudieron refinar su trayectoria y descartar cualquier riesgo de colisión inminente. Como resultado, el asteroide 2025 FA22 fue retirado completamente de la Lista de Riesgos de la ESA en mayo.
Cómo y cuándo verlo de cerca
El asteroide 2025 FA22 alcanzará su mínima distancia con la Tierra en las primeras horas del jueves 18 de septiembre. En ese momento, estará a unos 835.000 kilómetros de nuestro planeta, lo que equivale a poco más del doble de la distancia que nos separa de la Luna. Viajará a una impresionante velocidad de aproximadamente 38.600 kilómetros por hora.
Para los entusiastas que quieran ser testigos de este acercamiento, hay buenas noticias. El Virtual Telescope Project ofrecerá una transmisión gratuita en vivo, utilizando un telescopio ubicado en Manciano, Italia. La transmisión comenzará el miércoles 17 de septiembre alrededor de las 23:00 EDT (hora del este de EE. UU.). Si contás con un telescopio en tu casa o unos buenos binoculares para observación astronómica, también podrías tener la oportunidad de verlo, ya que se espera que alcance una magnitud aparente de 13.
Oportunidad para la ciencia y la prevención
Más allá de la curiosidad, este paso cercano del asteroide es una valiosa oportunidad para la comunidad científica. Observatorios de todo el mundo, incluyendo el radiotelescopio Goldstone de la NASA en California, estarán monitoreando el 2025 FA22 para conocer más sobre su tamaño y forma reales.
Además, la Red Internacional de Advertencia de Asteroides (IAWN) está aprovechando este evento para realizar un ejercicio de sus protocolos de emergencia. Bajo la simulación de que el asteroide aún representara una amenaza en 2089, están practicando la medición de sus características con la mayor precisión posible, preparándose para una hipotética misión de desviación en el futuro. Los representantes de la ESA enfatizaron: "Si bien el 2025 FA22 no representa ningún peligro, practicar nuestra capacidad para medir estas propiedades es importante, ya que influyen en cómo reaccionará un asteroide ante cualquier intento de desviarlo de una trayectoria de colisión con la Tierra".
Futuros reencuentros
Aunque el paso de este jueves no representa un riesgo, el asteroide 2025 FA22 nos visitará nuevamente en el futuro. Los cálculos más recientes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA indican que en 2089 se acercará a unos seis millones de kilómetros de la Tierra, una distancia mucho mayor que la de su paso actual.
Sin embargo, en 2173, el asteroide realizará un acercamiento mucho más "íntimo", pasando a tan solo 320.000 kilómetros de nuestro planeta, lo que lo situará más cerca que la Luna. Aunque esta vez las alarmas se apagaron, la comunidad científica seguirá al pendiente.