Cercanía extrema: la humanidad podrá admirar a simple vista la llegada de Apophis, un asteroide potencialmente peligroso

Los astrónomos advirtieron que este asteroide de un tamaño similar a la Torre Eiffel surcará el cielo a una distancia mínima.

Hace 4 Hs

El paso del asteroide potencialmente peligroso, Apophis, será tanto un experimento como un evento planetario único. Los ojos desnudos de la humanidad podrán ver a 99942 Apophis desfilar frente a ellos, a una distancia que apenas se separa de la Tierra. Para el 13 de abril de 2029, la roca especial planeará con firmeza sobre nosotros en un suceso único en milenios.

Dentro de cuatro años, la noche del 13 de abril será una que se grabará a fuego en la memoria de la humanidad. Para ese momento, el temible asteroide Apophis atravesará el cielo a una distancia asombrosamente cercana a la Tierra y más de 2000 millones de personas en África y Europa podrán observarlo surcar el cielo nocturno.

Apophis, cercano e inmenso

Pero el paso de esta roca no es solamente asombroso sino también un hito histórico. Será "la primera vez en la historia espacial que un asteroide potencialmente peligroso sea visible a simple vista", advirtió Richard Binzel, profesor de ciencias planetarias del MIT, este lunes 8 de septiembre durante una conferencia magistral en el Congreso Científico Europlanet en Helsinki, Finlandia.

Apophis tiene un tamaño colosal: unos 340 metros de diámetro, aproximadamente la altura de la Torre Eiffel o comparable al de un crucero moderno, lo que lo convierte en un gigante rocoso que despierta fascinación y también cierto temor. Los astrónomos estiman que un asteroide de este tamaño solo se acerca una vez cada 7500 años.

Posibilidad de daño

La magnitud de Apophis y la extrema cercanía despiertan cierto temor, que en su descubrimiento era aún más inquietante. Para 2004, el panorama era mucho más incierto. Los primeros cálculos sugerían un 2,7 % de probabilidad de impacto el 13 de abril de 2029, lo que lo situaba en el nivel 4 de la escala de Turín, la calificación más alta jamás otorgada a un objeto cercano a la Tierra. Los científicos bautizaron el asteroide 99942 Apofis, en honor al dios egipcio del inframundo, lo que le valió el apodo de asteroide "dios del caos".

En septiembre del año pasado, un estudio señaló que existía la posibilidad de que un asteroide desconocido lo empujara hacia una trayectoria de colisión antes de su paso cercano a la Tierra en 2029. Pero las probabilidades son de más de una entre mil millones, y aunque los científicos no podrán descartar por completo este escenario durante los próximos tres años, los astrónomos siguen confiando en que Apophis no representará ningún peligro durante el próximo siglo.

"Si no se llevan nada más de esta charla, quiero que se queden con tres cosas", dijo Binzel, pionero en la investigación del riesgo de asteroides e inventor de la Escala de Riesgo de Impacto de Turín, durante su presentación. "Apophis pasará la Tierra sin problemas; Apophis pasará la Tierra sin problemas; Apophis pasará la Tierra sin problemas", aseveró el estudioso.

