Cercanía extrema: la humanidad podrá admirar a simple vista la llegada de Apophis, un asteroide potencialmente peligroso

Posibilidad de daño

La magnitud de Apophis y la extrema cercanía despiertan cierto temor, que en su descubrimiento era aún más inquietante. Para 2004, el panorama era mucho más incierto. Los primeros cálculos sugerían un 2,7 % de probabilidad de impacto el 13 de abril de 2029, lo que lo situaba en el nivel 4 de la escala de Turín, la calificación más alta jamás otorgada a un objeto cercano a la Tierra. Los científicos bautizaron el asteroide 99942 Apofis, en honor al dios egipcio del inframundo, lo que le valió el apodo de asteroide "dios del caos".