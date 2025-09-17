Un océano blanco, formaciones enigmáticas y silencio absoluto: aunque parezca increíble, este mítico lugar existe en nuestro mundo

Hay lugares en nuestro planeta que parecen sacados de otra dimensión, y el Desierto Blanco de Egipto es, sin duda, uno de ellos. Este destino en el corazón del Sahara egipcio, regala paisajes que desafían la imaginación, con montañas que brillan como espejos y valles donde la luz y el silencio se unen en un escenario mítico.