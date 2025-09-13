Descubrí cómo viajar por 28 destinos de América a U$S 3 con la promo de Arajet

La aerolínea low cost Arajet cumple tres años en el aire y decidió celebrarlo de una manera que dio que hablar: pasajes a U$S 3 para volar a casi 30 destinos internacionales. La promoción, que comenzó el 2 de septiembre y se extiende hasta el 20 de este mes, permite viajar entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La oferta recibió una difusión amplia, y con el correr de los días se detectó que no hay tantos boletos desde U$S 3 disponibles, más allá de que los cazadores de descuentos están muy atentos. Por ese motivo, se recomienda monitorear constantemente la web de la compañía arajet.com