Descubrí cómo viajar por 28 destinos de América a U$S 3 con la promo de Arajet

La aerolínea low cost Arajet cumple tres años en el aire y decidió celebrarlo de una manera que dio que hablar: pasajes a U$S 3 para volar a casi 30 destinos internacionales. La promoción, que comenzó el 2 de septiembre y se extiende hasta el 20 de este mes, permite viajar entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La oferta recibió una difusión amplia, y con el correr de los días se detectó que no hay tantos boletos desde U$S 3 disponibles, más allá de que los cazadores de descuentos están muy atentos. Por ese motivo, se recomienda monitorear constantemente la web de la compañía arajet.com
Con base en República Dominicana, Arajet se consolidó como una de las compañías emergentes de mayor crecimiento en Latinoamérica. En apenas tres años, fue reconocida como la “Mejor Aerolínea Nueva del Mundo” en la Cumbre Mundial de Aviación 2023, gracias a su estrategia de precios accesibles y su flota moderna compuesta por Boeing 737 MAX.
Los destinos que despiertan la ilusión
La promoción aniversario abarca 28 ciudades en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Los argentinos podrán encontrar tickets hacia Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, San Juan, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Toronto, Montreal, Aruba y Curazao, entre otros. En total, la compañía ofrece más de 150 conexiones.
Los pasajes promocionales corresponden a la tarifa base por tramo y están sujetos a disponibilidad en la web oficial de Arajet. Quienes reserven podrán elegir entre los planes Smart, Comfort y Extra, que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades de viaje.
La propuesta se viralizó entre jóvenes, que ven en estas oportunidades la chance de planear viajes largos, escapadas a playas del Caribe o recorridos culturales por América del Norte sin necesidad de gastar una fortuna.
Más vuelos desde Argentina hacia el Caribe
El vínculo con los pasajeros argentinos crece cada vez más. En agosto, el Gobierno autorizó a Arajet a duplicar sus frecuencias y a sumar rutas desde Mendoza, Rosario y Córdoba con destino a Punta Cana. De esta forma, a partir de octubre habrá 13 vuelos semanales entre Punta Cana y Buenos Aires, además de dos nuevas conexiones entre Santo Domingo y la capital argentina hacia fin de año.
El crecimiento responde al auge del turismo argentino en República Dominicana. Según cifras oficiales, hasta julio de 2025 más de 163.000 argentinos habían viajado al país, y se estima que esa cifra alcanzará los 400.000 al cierre del año, frente a los 272.000 de 2024. Esto posiciona a la Argentina como el principal mercado emisor por tasa de crecimiento en el Caribe.
Una estrategia que conecta con las nuevas generaciones
Con precios llamativos y fuerte presencia digital, Arajet apunta a democratizar los cielos y a convertirse en la opción preferida de quienes priorizan experiencias antes que bienes materiales. Para los jóvenes, el anuncio de pasajes a 3 dólares no solo es una oportunidad de viajar: también simboliza la posibilidad de abrir puertas al mundo, de conocer nuevas culturas y de sumar recuerdos sin que el dinero sea un obstáculo.
La campaña aniversario refuerza así la identidad de Arajet como una aerolínea disruptiva, que entiende el pulso de los viajeros actuales y que sabe cómo generar impacto en un mercado cada vez más competitivo.