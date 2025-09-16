No son las egipcias: encontraron las momias más antiguas del mundo en el sudeste asiático

“Esto nos muestra que los cazadores y recolectores del pasado, en diferentes lugares, tenían el impulso de conservar a sus ancestros para que siguieran teniendo una presencia física, tangible y visible”, añadío la especialista que concluyó en su estudio que "estas son las momias más antiguas conocidas”, y demuestra que los rituales de momificación son mucho más anteriores de lo que creíamos.