No son las egipcias: encontraron las momias más antiguas del mundo en el sudeste asiático

Cuando hablamos de momias, probablemente las pirámides, pasadizos, sarcófagos, vendas de lino y el ritual extremadamente complejo de los egipcios se nos presenten en la memoria. Estos cuerpos conservados tienen una historia de 6000 años de antigüedad, lo cual sentaba la marca de las más antiguas, pero un reciente hallazgo descubrió que las momias más ancestrales se encuentran en otro país y otro continente.
Un equipo de arqueólogos cree haber encontrado las momias más antiguas conocidas en varios lugares del sudeste asiático. Sin papeles ni registros que indiquen cuáles eran sus ritos funerarios, estos cuerpos fueron enterrados en posturas dignas de un contorsionista, una práctica que los especialistas aseguran era compartida por las distintas civilizaciones de la época.
En Asia, las momias doblan la edad de las egipcias
En el estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores revelaron que las momias más antiguas tienen una fecha mucho más anterior que las egipcias: hace unos 12.000 años. Estas se encuentran en varios sitios arqueológicos de China y Vietnam y, en menor medida, de Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia.
Hsiao-Chun Hung, arqueóloga y primera autora del trabajo, identificó, junto a su equipo más de 50 enterramientos de hace entre 12.000 y 4.000 años en el sur de China, Vietnam e Indonesia que siguen un patrón muy similar: todos los cadáveres fueron enterrados en posturas extremadamente encogidas, en posiciones casi antinaturales, pero sin que presentaran signos de que las articulaciones habían sido rotas o dañadas.
Rituales y entierros particulares
“La postura muy encogida o en cuclillas es un rasgo característico de los enterramientos preneolíticos (antes de la llegada de la agricultura) en Asia oriental, particularmente frecuente en el sur de China y el sudeste asiático”, explica Hun, de la Universidad Nacional de Australia.
A partir de análisis con rayos X e infrarrojos, los investigadores lograron descubrir que los cuerpos habían sido expuestos al fuego y al humo. El análisis apunta a que los cadáveres fueron ahumados para deshidratar lentamente los cadáveres. Esto explicaría cómo lograban mantener esas posturas sin romper las articulaciones.
Este tipo de momificaciones fueron halladas en varios países del sudeste asiático. Los investigadores creen que están ante una técnica de momificación y enterramiento que fue predominante entre los pueblos de cazadores y recolectores que poblaron Asia por primera vez. Estas primeras poblaciones están a su vez emparentados con los primeros miembros de nuestra especie, los Homo Sapiens.
La diferencia con otras momias
La técnica utilizada no podía ser la misma que la de las momias egipcias o americanas, como las del desierto de Atacama, debido al clima cálido y húmedo del sudeste asiático .“La momificación con humo fue una práctica probablemente muy extendida”, opina Hun.
“Esto nos muestra que los cazadores y recolectores del pasado, en diferentes lugares, tenían el impulso de conservar a sus ancestros para que siguieran teniendo una presencia física, tangible y visible”, añadío la especialista que concluyó en su estudio que "estas son las momias más antiguas conocidas”, y demuestra que los rituales de momificación son mucho más anteriores de lo que creíamos.