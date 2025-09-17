¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

En una entrevista con A la Barbarossa, Uhrig dio detalles sobre el estado de salud de la ex pareja de su amiga, Daniela Celis. “Él es recontra fuerte. La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es como dicen los médicos que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis (de medicación). Eso es buenísimo”.