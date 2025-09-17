Secciones
¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

En un parte médico difundido el martes, los profesionales de la salud detectaron que el influencer tuvo un “registro de fiebre”, y que por eso se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico.

Hace 4 Hs

Mientras continúa internado en terapia intensiva en un hospital de Moreno tras sufrir un grave accidente en moto, Thiago Medina podría ser operado en las próximas horas. Así lo informó su amiga y ex integrante de Gran Hermano, Romina Uhrig.

En una entrevista con A la Barbarossa, Uhrig dio detalles sobre el estado de salud de la ex pareja de su amiga, Daniela Celis. “Él es recontra fuerte. La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es como dicen los médicos que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis (de medicación). Eso es buenísimo”.

“Tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio. Apenas se recupere lo quieren operar de las costillas“, explicó la excompañera de Gran Hermano.

Este martes, pasadas las 9 de la mañana, se conoció otro parte médico de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que sufrió un brutal accidente el viernes y tuvo ser internado de urgencia. Primero estacaron que el joven continúa en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo el control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Luego añadieron un nuevo dato que generó preocupación en las redes.

Los profesionales de la salud detectaron que el influencer tuvo un “registro de fiebre”, y que por eso se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. Ante esto, sus seguidores no tardaron en reforzar las cadenas de oración, mientras que sus familiares reiteraron el pedido de “luz y reiki”.

