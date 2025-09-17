Ciudadanía francesa: la lista de 20 apellidos que facilitan el trámite

Argentina es un país cuya constitución social está atravesada por la inmigración. Los países cuyo mayor aporte migratorio hicieron a este país fueron España e Italia, dos de las ciudadanías de las que más se habla y de las que más se intentan tramitar en la actualidad.
Pero, hay un segundo grupo de países cuya inmigración también fue importante, pero en una cantidad mucho menor a la de los dos primeros países de la lista y Francia se encuentra entre ellos. Se estima que, entre la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, 261.000 franceses se instalaron en Argentina.
Los 20 apellidos que facilitan la ciudadanía francesa
Aunque son muchos más que 20 los apellidos franceses que circulan en Argentina, hay algunos en particular cuya portación puede facilitar el acceso a la ciudadanía europea por nacionalidad francesa.
Estos son:
- Bernard
- Bertrand
- David
- Dubois
- Durant
- Fournier
- Girard
- Laurent
- Lefebvre
- Leroy
- Martin
- Michel
- Moureau
- Morel
- Petit
- Richard
- Robert
- Roux
- Simon
- Thomas
Documentos para obtener la ciudadanía francesa
La nacionalidad francesa se adquiere por filiación cuando se tiene una madre o un padre de francés, siempre que se tenga al menos dos generaciones de ascendencia. Es decir que, para obtener la ciudadanía por filiación, la persona interesada deberá tener padres y abuelos nacidos en Francia.
Para solicitarla hay que presentar documentos que no suelen ser fáciles de obtener y que pueden implicar trámites paralelos. Estos son las actas de nacimiento y de matrimonio de al menos las dos generaciones indicadas.