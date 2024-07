Tramitar tu ciudadanía europea desde Tucumán es posible: qué es lo que sí o sí tenés que saber

Luque, abogada especializada en la gestión de ciudadanías en España e Italia, hace hincapié en poder llegar a Europa con el trámite ya realizado. Esto no solo traerá tranquilidad, sino también poder aprovechar si en alguna oportunidad nos demanda más tiempo que el pase turístico, ya sea una propuesta de empleo o, por qué no, la posibilidad de poder conectar con alguien más. "Es importante gestionar la ciudadanía para no estar ilegal, porque si vos no tenés la ciudadanía europea, ya sea italiana o española, o de otro país que forme la Unión Europea o la Zona Schenger; a los tres meses tendrás que salir para no quedar ilegal. Si esto pasara podés ser deportado en cualquier momento", advierte.