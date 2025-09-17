El Eternauta 2: ¿en qué provincia del norte argentino podría filmarse la segunda parte de la serie?

La primera temporada de El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, abordó solo una parte de la trama original de la emblemática historieta argentina, lo que mantiene la incógnita sobre el rumbo que tomará su temporada número 2. Si bien el rodaje de la segunda parte está en una etapa inicial, trascendió que una ciudad del norte argentino envió una propuesta a Netflix para ser una de las locaciones.
Si se repite la lógica de la primera parte, rodada entre mayo y diciembre de 2023, y considerando el nivel de producción que demanda, los nuevos episodios podrían estrenarse recién entre 2026 y 2027. Pese a la larga espera, los productores buscan sostener la calidad que conquistó al público en su lanzamiento.
El Eternauta 2: ¿en qué provincia del norte argentina podía filmarse la parte de la serie?
En una movida tan creativa como ambiciosa, meses atrás la localidad de Andalgalá, en Catamarca, propuso a Netflix convertirse en locación para la segunda temporada de "El Eternauta", la serie que adapta la célebre historieta de Héctor Germán Oesterheld.
Con imágenes generadas por Inteligencia Artificial, el municipio intenta seducir a los productores de la plataforma de streaming ofreciendo un entorno natural y arquitectónico que, según aseguran, puede replicar con fidelidad la atmósfera postapocalíptica y de resistencia que define a la obra original.
Conocida como “La Perla del Oeste Catamarqueño”, Andalgalá apuesta por su geografía única y sus contrastes urbanos y rurales para conquistar a la industria audiovisual. “Nuestra geografía y clima pueden aportar una atmósfera única a esta producción que ya ha capturado la atención del público argentino e internacional”, aseguró Guillermo Acevedo, secretario de Turismo del municipio. Y agregó: “Andalgalá está lista para ser parte de la historia”.