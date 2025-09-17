El Eternauta 2: ¿en qué provincia del norte argentino podría filmarse la segunda parte de la serie?

La primera temporada de El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, abordó solo una parte de la trama original de la emblemática historieta argentina, lo que mantiene la incógnita sobre el rumbo que tomará su temporada número 2. Si bien el rodaje de la segunda parte está en una etapa inicial, trascendió que una ciudad del norte argentino envió una propuesta a Netflix para ser una de las locaciones.