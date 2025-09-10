El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó y Chino Darín forman una de las parejas más queridas del mundo del cine. Tras diez años de relación, la intérprete que dio vida a Tokio en La casa de papel anunciaba el pasado 9 de septiembre, a través de sus redes sociales, que esperaba su primer hijo junto al actor argentino. Aunque sus trabajos los obligan a viajar con frecuencia, ambos han elegido un rincón muy especial en el corazón de Barcelona para vivir.