El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín

La actriz de La casa de papel y el actor argentino comparten un piso en uno de los barrios más emblemáticos y caros de la Ciudad Condal, valorado en casi medio millón de euros.

El exclusivo barrio de Barcelona donde viven Úrsula Corberó y Chino Darín
Hace 2 Hs

Úrsula Corberó y Chino Darín forman una de las parejas más queridas del mundo del cine. Tras diez años de relación, la intérprete que dio vida a Tokio en La casa de papel anunciaba el pasado 9 de septiembre, a través de sus redes sociales, que esperaba su primer hijo junto al actor argentino. Aunque sus trabajos los obligan a viajar con frecuencia, ambos han elegido un rincón muy especial en el corazón de Barcelona para vivir.

Vila de Gràcia, su refugio en la ciudad

Lejos de zonas como Pedralbes, habitualmente elegidas por celebridades y personalidades de alto perfil, Corberó y Darín se decantaron por Vila de Gràcia, un barrio con identidad propia que conserva la esencia de haber sido un municipio independiente hasta 1897.

El piso, adquirido por la actriz hace varios años y valorado en casi medio millón de euros, destaca por sus techos altos y una decoración que combina molduras clásicas con detalles modernistas, reflejando el espíritu bohemio y artístico de la zona.

Gràcia se caracteriza por su ambiente multicultural, joven y dinámico, con una intensa vida en sus plazas, una amplia oferta cultural y de ocio, pero también con la tranquilidad suficiente para que la pareja disfrute de cierta privacidad.

Uno de los barrios más caros de Barcelona

El barrio donde residen los actores no solo es uno de los más emblemáticos de la capital catalana, sino también de los más caros. Según el último informe de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Barcelona se sitúa en 4.991 euros, mientras que en Vila de Gràcia asciende a 5.580 euros, lo que confirma su exclusividad dentro del mercado inmobiliario.

Con su hogar en este enclave único, Úrsula Corberó y Chino Darín disfrutan de una vida más discreta y cercana, mientras se preparan para una nueva etapa personal marcada por la llegada de su primer hijo.

