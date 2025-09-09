¿Cómo es caer en un agujero negro?: el simulador de la NASA que permite conocer la galaxia

El límite conocido de un agujero negro se denomina horizonte de sucesos. En la relatividad general, esta hipersuperficie fronteriza del espacio-tiempo establece que los acontecimientos de un lado no pueden afectar a un observador situado al otro lado. Cuanto más masivo es el agujero negro, mayor resulta el radio de la esfera definida por el horizonte de sucesos, conocido como radio de Schwarzschild. Por ejemplo, si el Sol fuera un agujero negro, su radio de Schwarzschild sería de solo 2.95 kilómetros. En 2019 y 2022, el Event Horizon Telescope produjo las primeras imágenes de agujeros negros, revelando un anillo brillante de gas caliente en órbita alrededor de una zona circular de oscuridad, la "sombra" del agujero.