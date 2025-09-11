El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

La anticipación es palpable entre los astrónomos, quienes preparan sus instrumentos para esta misión sin igual. Con una edad estimada de cerca de siete mil millones de años, el 3I/ATLAS es incluso más antiguo que nuestro propio Sol, según un modelo liderado por Matthew Hopkins. Esta antigüedad no solo es un récord, sino que encierra la promesa de conservar una firma química de los primeros días de la formación galáctica, lo cual transformaría fundamentalmente nuestra comprensión sobre la evolución de la materia en el universo. A diferencia de anteriores visitantes interestelares como 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov, la comunidad científica se encuentra esta vez mucho mejor preparada para su observación.