El regreso de Erreway generó tensión en la pareja de Benjamín Rojas: ¿con quién lo vinculan?

La vuelta a las tablas de los actores de “Rebelde Way” revivió también los viejos rumores de un romance. Con ellos, la pareja de Benjamín Rojas entró en conflicto. Sucede que los fanáticos de "Erreway" y de la telenovela de Cris Morena atacaron directamente a Martina Sánchez Acosta, la esposa del actor.
Entre 2002 y 2003, una de las ideas que más circuló entre los fanáticos y la prensa rosa fue la que vinculaba sentimentalmente a Rojas con Camila Bordonaba, actual protagonista de la gira de Erreway. Pero entonces, la relación con Sánchez Acosta no había iniciado.
Acusan a la esposa de Benjamín Rojas de ser hostil con Camila Bordonaba
Si de algo están pendientes los seguidores de Erreway es de las consideraciones y desplantes que se hacen a los actores de la serie, incluso dentro de su propio círculo. Por eso la esposa de Rojas fue acusada de haber eliminado a Bordonaba de un video que editó celebrando el regreso. Pero Sánchez Acosta no se quedó callada y respondió desde su cuenta de Instagram.
Como idea principal de su mensaje, la mujer desmintió haber quitado a Bordonaba de su publicación. “Para todas las personas que han comentado el último reel con algo tan ilógico como que borré a Camila del video… no borré a nadie”, dijo tajantemente Sánchez Acosta y transmitió también una queja.
“Empecé a borrar los comentarios pero son tanto saque no puedo perder el tiempo haciéndolo”, declaró. Es que, según comentó, logró hacer el video que compartió con material que le habían enviado otras personas, porque ella no había participado del show que había publicado.
Además, desmintió tener mala relación con Bordonaba, tal como aseguraron en redes sociales. “Ni siquiera saben lo que adoramos a Cami en esta familia. Pero lo que sí saben es herir. Y me hieren con todo lo que escriben. No soy de ese palo”, se distanció la esposa de Rojas con su descargo.
En una siguiente historia, Martina contó que se dedica a la pastelería y que no tiene nada que ver “con el imaginario colectivo de una novela donde no saben distinguir realidad de ficción”. Incluso agregó que se encarga de hacer llegar postres y tartas al equipo de trabajo de “Erreway” y que Bordonaba es una fanática de una de sus tortas. “Me pone triste… cortenla un poco”, finalizó.