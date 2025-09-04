Secciones
EspectáculosFamosos

El regreso de Erreway generó tensión en la pareja de Benjamín Rojas: ¿con quién lo vinculan?

La pastelera pidió a las fanáticas de su pareja que dejaran de emitir comentarios hirientes en su contra.

El regreso de Erreway generó tensión en la pareja de Benjamín Rojas: ¿con quién lo vinculan?
Hace 4 Hs

La vuelta a las tablas de los actores de “Rebelde Way” revivió también los viejos rumores de un romance. Con ellos, la pareja de Benjamín Rojas entró en conflicto. Sucede que los fanáticos de "Erreway" y de la telenovela de Cris Morena atacaron directamente a Martina Sánchez Acosta, la esposa del actor.

Erreway tiene nuevas fechas: ¿cuándo y dónde se presentarán en Tucumán?

Erreway tiene nuevas fechas: ¿cuándo y dónde se presentarán en Tucumán?

Entre 2002 y 2003, una de las ideas que más circuló entre los fanáticos y la prensa rosa fue la que vinculaba sentimentalmente a Rojas con Camila Bordonaba, actual protagonista de la gira de Erreway. Pero entonces, la relación con Sánchez Acosta no había iniciado.

Acusan a la esposa de Benjamín Rojas de ser hostil con Camila Bordonaba

Si de algo están pendientes los seguidores de Erreway es de las consideraciones y desplantes que se hacen a los actores de la serie, incluso dentro de su propio círculo. Por eso la esposa de Rojas fue acusada de haber eliminado a Bordonaba de un video que editó celebrando el regreso. Pero Sánchez Acosta no se quedó callada y respondió desde su cuenta de Instagram.

Como idea principal de su mensaje, la mujer desmintió haber quitado a Bordonaba de su publicación. “Para todas las personas que han comentado el último reel con algo tan ilógico como que borré a Camila del video… no borré a nadie”, dijo tajantemente Sánchez Acosta y transmitió también una queja.

“Empecé a borrar los comentarios pero son tanto saque no puedo perder el tiempo haciéndolo”, declaró. Es que, según comentó, logró hacer el video que compartió con material que le habían enviado otras personas, porque ella no había participado del show que había publicado.

Además, desmintió tener mala relación con Bordonaba, tal como aseguraron en redes sociales. “Ni siquiera saben lo que adoramos a Cami en esta familia. Pero lo que sí saben es herir. Y me hieren con todo lo que escriben. No soy de ese palo”, se distanció la esposa de Rojas con su descargo.

En una siguiente historia, Martina contó que se dedica a la pastelería y que no tiene nada que ver “con el imaginario colectivo de una novela donde no saben distinguir realidad de ficción”. Incluso agregó que se encarga de hacer llegar postres y tartas al equipo de trabajo de “Erreway” y que Bordonaba es una fanática de una de sus tortas. “Me pone triste… cortenla un poco”, finalizó.

Temas Cris Morena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: Lali se sumó al regreso de Erreway y desató la euforia del público

Video: Lali se sumó al regreso de Erreway y desató la euforia del público

¡Aquí estoy!: Cris Morena reapareció en redes sociales tras la muerte de su nieta

"¡Aquí estoy!": Cris Morena reapareció en redes sociales tras la muerte de su nieta

Erreway tiene nuevas fechas: ¿cuándo y dónde se presentarán en Tucumán?

Erreway tiene nuevas fechas: ¿cuándo y dónde se presentarán en Tucumán?

Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
2

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
3

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
6

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Más Noticias
Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios